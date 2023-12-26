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Эксперты предупредили россиян о новогодней уловке мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В преддверии новогодних праздников злоумышленники стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов пользователей мессенджеров и просить знакомых жертв деньги. По словам экспертов, мошенники пользуются рассеянностью людей, погруженных в предпраздничную суматоху. Об этом 26 декабря пишет агентство «РИА Новости».

Как отметила куратор платформы «Мошеловка» общественного движения «Народный фронт» Алла Храпунова, злоумышленники используют фишинговые ссылки для взлома аккаунтов пользователей.

Получив доступ к мессенджеру, аферисты шлют адресатам из списка контактов взломанного пользователя сообщения, в которых злоумышленники от чужого лица просят деньги взаймы. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Эти фотографии ― подделка, подчеркнула Храпунова.

«В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в «Мошеловку», стабильно часто», — рассказала она.

Также главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что перед праздниками активность мошенников ожидаемо повышается.

«Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения», — отметил Голованов.

Чтобы обезопасить себя, эксперты в первую очередь рекомендовали двухфакторную аутентификацию. Кроме того, полезной может оказаться установка ограничений на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов.

«И конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала всё-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно открывать», ― резюмировала Храпунова.

Испортить праздник: эксперты предупредили об активности мошенников перед Новым годом
Злоумышленники могут использовать предпраздничную атмосферу для обмана россиян

Ранее, 22 декабря, старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо заявил, что россиянам необходимо отказаться от предоставления персональных данных на подозрительных сайтах, а также не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно в мессенджерах и соцсетях, чтобы защитить себя от мошенников.

Он призвал россиян быть бдительными и доверять интуиции: внимательно изучать все входящие сообщения и оценивать их «на предмет подозрительной информации, фантастически выгодных предложений или необычной просьбы».

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