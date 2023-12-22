В ПСБ рассказали о способах защиты от мошенников

Чтобы защитить себя от мошенников, необходимо отказаться от предоставления персональных данных на подозрительных сайтах, а также не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно в мессенджерах и соцсетях, посоветовал старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.



Он призвал россиян быть бдительными и доверять интуиции: внимательно изучать все входящие сообщения и оценивать их «на предмет подозрительной информации, фантастически выгодных предложений или необычной просьбы».



«Проверяйте информацию и достоверность источника. Никогда не предоставляйте персональные данные или финансовую информацию на ненадежных сайтах или в ответ на нежелательные звонки и сообщения», — добавил топ-менеджер ПСБ.



По его мнению, самый простой и действенный способ не стать жертвой телефонных мошенников — не отвечать на звонки с незнакомых номеров и всегда перепроверять информацию.



«Как только вы услышали про списание денежных средств с вашего счета или оформление на ваше имя кредита, сразу прекращайте разговор и перезванивайте в банк. Набирайте телефон горячей линии - он указан на обороте вашей банковской карты, на официальном сайте банка - или идите в ближайший офис», — продолжил топ-менеджер ПСБ.



Среди видов мошенничества выделяют, в частности, социальную инженерию и фишинг. В этом году, по словам Дмитрия Миклухо, «вторую молодость» переживает схема с посылом «мама, я попал в беду». «Мошенники звонят на стационарные телефоны. Злоумышленники представляются родственниками (дети, внуки), говорят, что попали в трагическую ситуацию, стали жертвой или виновником ДТП. От бабули нужна срочная денежная помощь, чтобы «следователь» не возбудил уголовное дело или для того, чтобы сделать операцию пострадавшему в аварии. За деньгами, как правило, приезжает посредник — курьер», — рассказал Миклухо.



Он подчеркнул, что нельзя никому сообщать реквизиты своей банковской карты. Если ваш знакомый в социальных сетях просит в долг, надо предварительно позвонить этому человеку для проверки. Еще один совет — товары следует оплачивать только после получения. Кроме того, необходимо регулярно напоминать пожилым родственникам о преступных схемах, заявил Миклухо.