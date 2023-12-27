В США зафиксировали худший показатель по количеству массовых убийств за год

За год в США зафиксировали не менее 40 массовых убийств, в которых погибло более 200 человек, что стало рекордом как по количеству совершенных преступлений, так и по количеству жертв. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил портал The Messenger.

Это худший показатель за всю новейшую американскую историю, утверждает издание.

Организация «Архив насилия с применением огнестрельного оружия», которая и подсчитала количество преступлений, определяет массовое убийство как любой инцидент, в котором погибли четыре или более человека, не считая нападавшего.

Самое больше число жертв было зафиксировано в январе 2023 года — 43 человека. При этом наиболее смертоносным нападением стала стрельба в боулинге и баре в Льюистоне в штате Мэн. Тогда погибли 18 человек.

По меньшей мере четверть массовых убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, в этом году произошла в общественных местах, добавило издание.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в торговом центре Willowbrook в Лос-Анджелесе (США). Два человека были госпитализированы в критическом состоянии, один из них скончался по дороге в больницу. Остальные трое получили легкие травмы.

До этого, 7 декабря, сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате происшествия погибло не менее трех человек.