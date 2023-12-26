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Путин обсудил сотрудничество в газовой сфере с Узбекистаном и Казахстаном
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Путин обсудил сотрудничество в газовой сфере с Узбекистаном и Казахстаном

Песков: Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана сотрудничество в газовой сфере
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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ обсудил с лидерами Узбекистана и Казахстана тему сотрудничества стран в газовой сфере. Об этом заявил в беседе с «Известиями» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 26 декабря.

«Лидеры Узбекистана и Казахстана обсуждают с Путиным тему сотрудничества в газовой области, которая весьма успешно развивается, достаточно эффективно. «Газпром» реализовал проекты по реверсу, имеющие старые трубопроводные системы. Таким образом две республики получают от нас газ», — рассказал Песков.

По его словам, такие переговоры всегда эффективны и полезны для обеих сторон.

Ход рублем: как в ЕАЭС развивают торговлю вопреки санкциям
На членов объединения приходится значительная доля российской внешнеторговой активности

Ранее в тот же день Песков заявил, что Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) играет значительную роль в развитии экономик его членов. По его словам, страны, входящие в ЕАЭС, благодаря взаимодействию в рамках объединения становятся более сильными, более защищенными от рисков международной экономической конъюнктуры.

25 декабря, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент РФ Владимир Путин также отметил рост экономик стран ЕАЭС. Он назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением. Кроме того, российский лидер сообщил, что объем взаимной торговли в объединении за 10 лет вырос почти вдвое — с $1,6 до $2,5 трлн.

Глава государства также рассказал, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%, и, по его словам, в дальнейшем она будет только расти.

Тогда же президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание волоконно-оптической линии, которая соединит между собой Россию, Казахстан и Иран, позволит наладить логистику данных, создав альтернативный маршрут транзитного трафика. По его словам, подобные меры позволят вывести логистику в этой сфере на новый уровень и усилить позиции ЕАЭС на мировой арене.

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