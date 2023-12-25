Токаев предложил создать линию связи между РФ, Казахстаном и Ираном

Создание волоконно-оптической линии, которая соединит между собой Россию, Казахстан и Иран, позволит наладить логистику данных, создав альтернативный маршрут транзитного трафика. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, прошедшего в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 декабря.

«Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере [информационных технологий]. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана», — заявил он.

По словам президента Казахстана, подобные меры позволят вывести уровень логистики в этой сфере на новый уровень и усилить позиции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на мировой арене.

Также Токаев предложил обратить внимание на китайскую инициативу «Цифровой Шелковый путь». Он предложил рассмотреть вопросы цифровой повестки совместно со специалистами из Китая с целью совместного развития экономики.

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул, что сферы цифровых технологий и искусственного интеллекта обладают огромным потенциалом в экономической сфере.

«Очевидно, что они определят будущий технологический прогресс не только отдельных отраслей, но и целых стран и объединений», — высказался он.

Ранее в этот день, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент России Владимир Путин назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением. Он также сообщил, что объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 лет вырос почти вдвое — с $1,6 до $2,5 трлн.

На том же заседании Путин отметил, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%. Он также сообщил, что все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, предусматривающую шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определяющую дополнительные сферы взаимодействия.

Тогда же страны — члены ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое сменит действовавшее с 2019 года временное соглашение.