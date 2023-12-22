«Инвестиции из России в Казахстан превышают $50 млрд»

Объем взаимной торговли России и Казахстана за январь–сентябрь вырос на 17% относительно аналогичного периода годом ранее и достиг 1,5 трлн рублей , а вложения Москвы в экономику центрально-азиатской страны растут на 20%, составив $1,1 млрд за первую половину года, сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин. Кроме того, растет и доля взаиморасчетов в национальных валютах, она уже достигла 75% . Как развиваются отношения Москвы и Астаны в условиях внешнего санкционного давления и в каких форматах стороны усиливают работы — в интервью в интервью дипломата «Известиям» .

«В прошлом году наш товарооборот достиг рекордной отметки в 1,8 трлн рублей»

— В этом году главы России и Казахстана встречаются, можно сказать, регулярно. В ноябре Владимир Путин приезжал с официальным визитом в Астану и провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. Как вы оцениваете итоги этих переговоров?

— Визит президента России 9 ноября без преувеличения можно назвать историческим. Об этом свидетельствует внушительный пакет документов, подписанный сторонами по итогам саммита . Главные из них — Совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и План совместных действий Российской Федерации и Республики Казахстан на 2024–2026 годы.

Отдельное внимание хотелось бы обратить на «перекрестные» интервью президентов России и Казахстана, опубликованные в преддверии визита в изданиях «Известия» и «Казахстанская правда». Они задали тон двусторонним контактам на высшем уровне и способствовали росту осведомленности общественности о позитивной динамике российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев после подписания совместных документов в резиденции президента Казахстана «Акорда» Фото: ТАСС/Константин Завражин

Со своей стороны выделил бы три тезиса Владимира Путина, отражающих нацеленность России на укрепление братских уз между нашими странами. Во-первых, партнерство Москвы и Астаны зиждется на принципах равноправия , взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Во-вторых, Россия считает Казахстан «не просто союзником, а наиболее близким союзником» . В-третьих, между лидерами наших государств сложились «по-настоящему дружеские, близкие отношения» , обеспечивающие благоприятную среду для уверенного развития союзнических и интеграционных связей между Россией и Казахстаном.

Состоявшийся визит не только задал вектор дальнейшего наращивания этих связей, но и продемонстрировал нашим недругам, что им не удается вбить клин между Москвой и Астаной.

— Каковы предварительные итоги торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана в 2023 году? Справились ли наши страны с последствиями антироссийских санкций, которые в определенной мере должны учитывать экономические партнеры Москвы?

— Можно с уверенностью утверждать, что введенные коллективным Западом незаконные антироссийские санкции не работают в плане остановки развития интеграционных связей в торгово-экономической сфере между нашими странами .

В прошлом году российско-казахстанский товарооборот достиг рекордной отметки в 1,8 трлн рублей . В январе–сентябре 2023 года объемы взаимной торговли к аналогичному периоду прошлого года выросли на 17%, до 1,5 трлн рублей.

Отдельно выделю происходящую в последнее время диверсификацию структуры торговли, характеризующейся увеличением ее несырьевой составляющей . Постепенно выравнивается торговый баланс между нашими странами.

Мы видим повышенный интерес российского бизнеса к реализации проектов на территории Казахстана . В отличие от западных инвесторов, которые в основном вкладываются в местный топливно-энергетический комплекс, отечественные предприниматели присутствуют во всех без исключения секторах казахстанского хозяйственного комплекса. Если считать не по юрисдикциям, а по стране первоначального происхождения капитала, то инвестиции российских компаний в казахстанский хозяйственный комплекс превышают $50 млрд. В этом году вложения России в экономику Казахстана продолжают расти : за шесть месяцев они прибавили еще почти 20%, то есть $1,1 млрд.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Казахстане действует более 18 тыс. предприятий с российским капиталом и еще около 4 тыс. совместных предприятий с казахстанскими партнерами , по этому показателю Россия уверенно занимает первое место. Бизнес-структуры наших стран продолжают запускать взаимовыгодные интеграционные проекты. Крупнейшие из них — газификация северо-восточных регионов РК российским топливом, запуск поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана по трубопроводу Средняя Азия – Центр в реверсном режиме, расширение использования инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в целях обеспечения стабильной транспортировки казахстанской нефти на зарубежные рынки, наращивание поставок казахстанской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», освоение ПАО «Лукойл» месторождений на шельфе казахстанской части Каспийского моря «Каламкас-море», «Ауэзов» и «Хазар», создание в Казахстане космического ракетного комплекса «Байтерек», участие ПАО «Сибур» и ПАО «Татнефть» в формировании на Западе Казахстана нефтегазохимического кластера.

Важную роль, безусловно, играет реализация межведомственных программ в области производственной и научно-технической кооперации. Этот процесс вышел на новый уровень, характеризующийся включением казахстанских предприятий в российские производственные цепочки. Среди запущенных в Казахстане «фокусных» проектов с участием российского капитала выделяются следующие : сборка и обслуживание автомобилей, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники («АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод»), производство смазочных материалов («Лукойл»), изготовление трубной продукции для нефтегазовой отрасли («Трубная металлургическая компания»), производство металлопроката («Евраз групп»), выпуск железнодорожных комплектующих («Трансмашхолдинг»), сборка и обслуживание вертолетов («Вертолеты России»).

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В планах на ближайшее будущее — поставка Тверским вагоностроительным заводом 100 пассажирских вагонов для нужд «КТЖ», локализация компанией «Технониколь» изготовления теплоизоляционных материалов в Алма-Атинской области, реализация совместных проектов по производству удобрений с участием «Уралхима» и «Еврохима», выпуск российской компанией «Герофарм» аналогового инсулина на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса и др.

Не стоит на месте и партнерство между нашими странами в транспортно-логистической сфере с упором на развитие МТК «Север – Юг», модернизацию пунктов пропуска на российско-казахстанской госгранице и цифровизацию грузовых железнодорожных и автомобильных перевозок. Перспективным видится участие ОАО «РЖД» в сооружении железной дороги «Аягоз — Бахты».

Расширяется российско-казахстанское сотрудничество в области «мирного атома». В случае положительного решения в ходе общенародного референдума о строительстве атомной электростанции госкорпорация «Росатом» готова реализовать этот важный проект на комфортных для партнеров условиях с акцентом на обеспечение безопасной и бесперебойной работы АЭС.

Несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции в банковско-финансовом секторе, казахстанская «дочка» ВТБ удерживает прочные позиции на местном рынке . Совершенствуется система проведения платежей между российскими и казахстанскими контрагентами. При этом упор делается на обеспечение взаиморасчетов в нацвалютах, доля которых уже достигла 75% .

В Казахстане повышенной популярностью у населения и бизнеса пользуются российские цифровые сервисы «Яндекс», «Вайлдберриз» и «Озон».

Всего, по оценкам наших казахстанских друзей, в российско-казахстанском инвестиционном «портфеле» значатся 143 проекта на общую сумму $33,5 млрд .

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— 9 ноября в рамках визита Владимира Путина в Астану также прошел XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Какие главные темы поднимались на нем и каковы его основные итоги?

— Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана под председательством президентов наших стран — одно из самых важных ежегодных событий в двусторонней повестке . В этом году он состоялся в Костанае и был посвящен развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, обеспечению продовольственной безопасности и подготовке молодых специалистов в соответствующих областях.

Агропромышленный комплекс приобретает все большую значимость для экономик России и Казахстана. Если проанализировать структуру товарооборота наших стран за последние семь лет, то торговля продукцией АПК выросла более чем в два раза. В результате к 2023 году эта товарная группа поднялась с пятого на второе место в двустороннем товарообмене в разрезе отраслей , обогнав такие направления, как минеральные продукты и топливо, продукция химической промышленности и металлы, которые традиционно доминировали в российском экспорте в Казахстан.

Усиливающийся интерес к форуму подтверждает количество и состав его участников. В этом году в Костанай прибыли девять российских губернаторов (Алтайский край, Самарская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская, Новосибирская, Омская и Курганская области). Всего в мероприятии на разных уровнях приняли участие представители 19 российских субъектов.

Во время упомянутого мероприятия было подписано девять документов . Среди них — соглашения, нацеленные на интенсификацию межрегионального диалога в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также Меморандум о реализации проекта по производству хлебобулочных изделий длительного хранения в Северо-Казахстанской области, Меморандум о сотрудничестве по сборке грузоподъемного оборудования в Петропавловске, Меморандум о сотрудничестве по выпуску оборудования для промышленного охлаждения молока в Костанайской области и ряд других.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Убежден, что достигнутые на форуме договоренности придадут дополнительный импульс развитию «горизонтальных» интеграционных связей .

«Казахстан, как и многие другие государства, вынужден в той или иной степени соблюдать западные антироссийские санкции»

— В последнее время Центральная Азия и, в частности, Казахстан, как один из важнейших игроков региона, стали все чаще попадать в фокус пристального внимания западных стран. Ряд наблюдателей связывает подобный интерес с попытками США и стран Евросоюза скорректировать внешнюю политику республики, в том числе в сфере безопасности, в более удобную для Запада сторону и попросту вбить клин между Москвой и Астаной. Стоит ли опасаться негативных последствий для наших двусторонних отношений?

— Думаю, лучшим ответом на вопрос будут оценки президента России, данные им как во время визита в Астану, так и приводимые регулярно, когда речь заходит о Казахстане: « Наши страны не просто союзники, а наиболее близкие союзники ».

Аналогичную линию проводит руководство Республики Казахстан . Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул на саммите 9 ноября: « Россия — стратегический партнер и союзник Казахстана ». Причем это последовательная политика, которой Астана придерживается как в двустороннем сотрудничестве, успехи которого мы недавно отмечали в связи с десятой годовщиной подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, так и при выстраивании своей линии в многосторонних объединениях.

Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, 23 ноября 2023 года Фото: ТАСС/Сергей Гунеев

Казахстан также остается надежным участником системы коллективной безопасности на базе ОДКБ, постоянно подтверждает готовность и далее вносить свой вклад в укрепление организации. 23 ноября в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске президент Токаев представил приоритетные направления программы председательства, которое с 1 января 2024 года переходит к Астане. В изложенных тезисах отражен профессиональный и заинтересованный подход Казахстана к работе в этой структуре.

Все это, несомненно, свидетельствует о принципиальном курсе Казахстана выбирать себе союзников исходя из национальных интересов и чаяний своего народа, и мы это можем только приветствовать.

— Страны Евросоюза и США регулярно угрожают третьим странам последствиями за помощь Москве в обходе санкций. И в числе прочих государств, которые могут подпасть под вторичные рестрикции, называют Казахстан. Как вы оцениваете линию Астаны в этом вопросе?

— Казахстан, как и многие другие государства, в том числе союзники и интеграционные партнеры России, вынужден в той или иной степени соблюдать западные антироссийские санкции , чтобы избежать введения вторичных рестрикций.

Вместе с тем в международных делах Казахстан руководствуется прагматическим подходом , предусматривающим конструктивное взаимодействие и эффективное экономическое сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

К тем данным о российско-казахстанских экономических связях, которые уже прозвучали, будет не лишним добавить оценку, которую президент Токаев дал санкционной политике на недавнем заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Он заявил, что его страна «в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств» .