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Песков указал на значительную роль ЕАЭС в развитии экономик ее стран-членов

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Логика развития экономик государств — членов Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) говорит в пользу интеграции. Об этом заявил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 26 декабря.

По его словам, эта интеграция важна и полезна, когда она «действительно основывается не на доминировании кого-то, а на взаимовыгодных видах сотрудничества, это в интересах народов всех стран».

«Мы видим совершенно впечатляющую там просто экономику Армении, огромная роль в этих достижениях принадлежит ЕАЭС. Мы видим темпы роста в Киргизии, мы видим темпы роста и в Белоруссии, России, то есть мы все имеем определенные дивиденды от этой кооперации», — сказал Песков.

По его словам, страны, входящие в ЕАЭС, благодаря взаимодействию в рамках объединения, становятся более сильными, более защищенными от рисков международной экономической конъюнктуры.

«Собственно, все давно почувствовали преимущество развития такой кооперации, и отрадно, что мало того, что наша страна продолжает ее, ну и география (сотрудничества. — Ред.) расширяется», — отметил официальный представитель Кремля.

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) был подписан 10 октября 2000 года в Астане президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Саммиты Высшего Евразийского экономического совета и стран СНГ проходят 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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25 декабря, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент РФ Владимир Путин также отметил рост экономик стран ЕАЭС. Он назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением. Кроме того, российский лидер сообщил, что объем взаимной торговли в объединении за 10 лет вырос почти вдвое — с $1,6 до $2,5 трлн.

Глава государства также рассказал, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90% и, по его словам, в дальнейшем она будет только расти.

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