Врач рассказала о проявлении болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является опасным, медленно прогрессирующим заболеванием, которое способно привести к слабоумию. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала невролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Галина Данилевская 26 декабря.

По словам врача, при этом заболевании страдает прежде всего память о текущих событиях. Сначала забываются эмоционально незначимые для пациента факты, поэтому данные изменения сильно не влияют на повседневную деятельность, рассказала Данилевская.

«Память об отдаленных происшествиях может временно оставаться сохранной. По мере прогрессирования заболевания забываются даже более значимые для пациента события», — сообщила невролог.

Врач подчеркнула, что также происходит заметное нарушение других функций переработки информации: речи, мышления, ориентировки в пространстве и времени, целенаправленной деятельности, счета и письма.

«Нарушение речи выражается в том, что человеку трудно подобрать нужное слово, поэтому пациент заменяет его местоимениями. Например, не вспомнив слово «ручка», говорит «эта», «то, чем пишут», — отметила Данилевская.

По словам невролога, трудности возникают при анализе пространственного взаиморасположения объектов, из-за чего человек не может даже узнать время по часам со стрелками или читать графическую карту.

Еще одним симптомом является нарушение ориентирования в незнакомой местности, поэтому больной избегает посещения новых мест, а по мере прогрессирования заболевания может забыть дорогу домой и потеряться. Данилевская подчеркнула, что в таком случае пациенты нуждаются в поддержке семьи.

Ранее, 20 декабря, ученые назвали новый симптом болезни Альцгеймера. По данным исследования, у пациентов с этой болезнью искажено восприятие времени. Также у таких людей сниженные способности к воспроизведению хронологического порядка. Исследователи надеются, что их открытие станет первым этапом разработки новых методов диагностики заболевания.

До этого, в конце сентября, врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, что причиной развития болезни Альцгеймера могут стать бактерии-возбудители воспалительного процесса в полости рта, сопровождающие проблемы с зубами и деснами.