Аудиогиды по пяти московским каткам записали при помощи искусственного интеллекта

На портале «Узнай Москву» появились новогодние аудиогиды по каткам в городских парках. При их подготовке применялись технологии искусственного интеллекта, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники». Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», — отметила Сергунина.

Пользователи портала смогут узнать об истории знаковых мест столицы и о самой традиции катания на коньках. Так, слушателям расскажут о том, когда жители столицы впервые встали на коньки и каким образом Петр I усовершенствовал их. Аудиогид, посвященный площадке в саду «Эрмитаж», содержит информацию о самом парке, его создателе, а также о деревьях и кустарниках, высаженных там. Кроме того, можно будет послушать о самых известных посетителях Парка Горького и узнать, что газета «Правда» писала о парке «Сокольники» зимой 1932 года. Также записаны аудиогиды, посвященные каткам в саду имени Н.Э. Баумана и Измайловском парке.

Ранее искусственный интеллект использовали при записи аудиогида по велосипедному прогулочному маршруту, объединившему парк искусств «Музеон», Парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Сегодня на его портале и в мобильном приложении опубликовано больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2 тыс. зданий и свыше 700 памятников.