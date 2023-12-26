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Эксперт указал на желание Зеленского свалить вину за провал ВСУ на Залужного

Эксперт Кошкин: Зеленский хочет оправдаться за провал ВСУ за счет Залужного
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Западным партнерам нужен виновный в провале контрнаступления Киева, из-за чего конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным приобретает новый виток. Об этом «Известиям» 26 декабря заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее во вторник Залужный в эфире украинского телеканала «Рада» опроверг слова Зеленского о том, что военное командование делало запрос на мобилизацию 500 тыс. человек.

«Сегодня ситуация в украинском обществе, в украинских политических элитах складывается так, что конфликт [между ними и военными] просто неизбежен, потому что произошел провал контрнаступления. Кто-то за него должен нести ответственность — делать этого никто не хочет. Зеленский сваливает на Залужного, Залужный сваливает на Зеленского, а обществу и западным партнерам нужна жертва, и эту жертву президент Украины пытается подать на блюдечке», — считает Кошкин.

При этом, по мнению военного эксперта, Запад не сбрасывает со счетов Залужного как возможного кандидата в президенты страны, поскольку он пользуется популярностью у военных, и, следовательно, ему будет несложно победить на выборах.

«В такой ситуации Зеленский нервничает, естественно, начинаются взаимные обвинения в том, кто же виноват в провальном наступлении. Это противостояние будет выглядеть всё смешнее», — резюмировал Кошкин.

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19 декабря Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

При этом позднее украинский кабинет министров внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. Нововведения предполагают, в частности, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и участие в боевых действиях граждан с инвалидностью и ухаживающих за ними с их согласия.

Мобилизация на Украине происходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что действующего президента Украины могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

Подробнее о конфликте между Зеленским и Залужным — в подкасте «Посольский приказ».

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