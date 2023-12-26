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Цена барреля нефти Brent на бирже ICE превысила $81 впервые с 1 декабря

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Фото: Global Look Press/Olaf Krüger
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Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 1 декабря. Об этом во вторник, 26 декабря, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость Brent на 17:13 мск росла на 2,35%, до $81,05 за баррель. К 17:16 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $81,02.

20 декабря цена указанной марки нефти поднималась до $80. При этом еще 7 декабря Brent стоила $74.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что один из ключевых факторов роста котировок нефти на текущий момент заключается в опасениях возможных перебоев в поставках сырья через Красное море. По его словам, это связано со случаями нападения на торговые суда в этом регионе.

Аналитик уточнил, что использование других маршрутов повышает сроки транспортировки нефти. По его словам, это временный фактор, но в настоящее время он является определяющим.

Еще в ноябре доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что цена нефти может вернуться на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Он не исключил, что в 2024-м стоимость нефти будет стремиться к диапазону $95–100 за баррель.

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