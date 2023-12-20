Цена барреля нефти Brent поднялась до $80 впервые с 1 декабря

Цена нефти марки Brent впервые с 1 декабря поднялась до $80. Об этом 20 декабря свидетельствуют данные Московской биржи.

Еще в 08:50 мск цена этой марки нефти находилась на уровне $79,5. Однако затем стоимость Brent стала расти. Уже к 11:30 мск она превысила отметку $80.

Лондонская биржа ICE также зафиксировала повышение цены на эту марку нефти. По ее данным, стоимость Brent росла на 0,92%, до $80 за баррель. К 11:44 мск цена за Brent расположилась на уровне $79,90 (+0,79%).

Ранее, 12 декабря, Лондонская биржа также зафиксировала падение цены Brent ниже $73 за баррель впервые с 28 июня, тогда она составила $72,94.

До этого, 7 декабря, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что если покупатели смогут удержать курс на Brent выше $74 в ближайшие дни, то к концу года можно будет увидеть цену $80 за баррель.