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Аналитик объяснил рост стоимости нефти марки Brent

Цена нефти Brent поднялась до $80: аналитик Антонов назвал причины
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Фото: Global Look Pres/imageBROKER.coms/Olaf Krüger
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Стоимость нефти марки Brent поднялась до $80 за баррель, следует из данных сайта лондонской биржи ICE 20 декабря. Еще 7 декабря Brent стоила $74. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что один из ключевых факторов роста котировок нефти на текущий момент заключается в опасениях возможных перебоев в поставках сырья через Красное море.

«Это связано со случаями нападения на торговые суда в этом регионе. Также на укрепление котировок сырья повлияло ослабление американской валюты. Крупные нефтяные компании, такие как BP и норвежская Equinor, уже приостановили движение танкеров через Красное море», — отметил эксперт.

Аналитик уточнил, что использование других маршрутов повышает сроки транспортировки нефти. По его словам, это временный фактор, но в настоящее время он является определяющим.

«Отметка в $80 является важным уровнем сопротивления. Если котировки смогут закрепиться выше, это будет говорить о сломе нисходящего тренда. В таком случае следующей целью станет уровень в $86,60. В противном случае котировки рискуют снизиться до $78 в результате фиксации прибыли по длинным позициям», — заключил Антонов.

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13 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что цена нефти может вернуться на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Он не исключил, что в 2024-м стоимость нефти будет стремиться к диапазону $95–100 за баррель.

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