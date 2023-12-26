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Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф под звуки оркестра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ) во вторник, 26 декабря, прибыли в музей-заповедник «Петергоф» для участия в неформальном саммите объединения.

Главы государств приехали в Петергоф под звуки оркестра. Саммит лидеров СНГ начался не за переговорами, а во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Отмечается, что в музее-заповеднике «Павловск» их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, также они побывали в Царском Селе.

Неформальная встреча завершится беседой в Константиновском дворце в Стрельне после осмотра Большого Петергофского дворца.

Саммиты Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и СНГ проходят 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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25 декабря сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко отправились на саммиты в Санкт-Петербург. Свое участие также подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев.

До этого, 18 декабря, Путин заявил, что страны СНГ должны максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние. Со своей стороны Россия в ходе председательства в СНГ уделит особое внимание теме сбережения русского языка, который был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей как в странах Содружества, так и по всему миру, добавил он.

При этом 14 декабря Лукашенко заявил, что Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства. Он также указал, что сейчас НАТО и ее союзники нацелены на дезинтеграцию государств СНГ.

В тот же день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил, что США и их западные союзники пытаются спровоцировать хаос в пространстве СНГ. По его словам, западные страны пытаются использовать исторические конфликты, чтобы разжечь их и спровоцировать хаос.

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