Нарышкин заявил о попытках Запада спровоцировать хаос на пространстве СНГ

США и их западные союзники пытаются спровоцировать хаос на пространстве СНГ. Об этом 14 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Вашингтон и союзники анализируют развитие глобальных процессов в мире, понимают, что постепенно земля уходит из-под ног. Они теряют свое привилегированное положение, и с тем чтобы попытаться сохранить его, они заинтересованы в дестабилизации, хаотизации ситуации в различных странах», — сказал он журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

По его словам, западные страны пытаются использовать исторические конфликты, чтобы разжечь их и спровоцировать хаос.

«Со стороны западного блока главное внимание в этой связи — к постсоветскому пространству», — добавил Нарышкин.

Он также отметил, что Запад осознает провал украинской армии, но не хочет отказываться от использования Украины в целях нанесения ущерба РФ.

«Да, действительно, политики и руководители западных стран осознают провал так называемого летне-осеннего наступления Вооруженных сил Украины против Российской армии, но, несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем чтобы нанести как можно больший ущерб РФ», — сказал директор СВР.

Кроме того, 13 декабря глава комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад пытается внести раскол в отношения Минска и Москвы. По его словам, одна из задач западных стран — разрушение связей прежде всего с Россией и другими республиками, которые вышли из состава Советского Союза.

До этого, 8 ноября, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что западные страны продолжают разрушать нормы международного права и провоцируют новые конфликты.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, традиционных ценностей и общественной стабильности. По его словам, сохраняются общие для стран Содружества угрозы терроризма и организованной преступности.