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Генсек СНГ заявил о провоцировании Западом новых конфликтов

Генсек СНГ Лебедев: Запад провоцирует новые конфликты
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Фото: REUTERS/Stringer
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Западные страны продолжают разрушать нормы международного права и провоцируют возникновение в мире новых конфликтов. Об этом в среду, 8 ноября, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев.

«Угрозы безопасности наших стран не ослабевают. Взятый Западом курс на разрушение основополагающих норм и ценностей международного права увеличивает диспропорции экономического развития и провоцирует возникновение новых конфликтов», — сказал он на заседании секретарей советов безопасности стран Содружества.

Лебедев назвал обострение палестино-израильского конфликта, ситуацию на Украине и в Афганистане прямым следствием целенаправленного невыполнения Западом резолюций ООН и Совбеза ООН.

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Он подчеркнул, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС усугубляет страдания людей, подпитывает идеологии экстремистов и значительно повышает угрозу консолидации международного терроризма.

Помимо этого, ситуация вокруг Украины стимулирует рост националистических и неонацистских идей, отметил генсек СНГ. По его оценке, в отдельных украинских регионах масштаб агрессии не уступает уровню угроз религиозной и экстремистской направленности.

Лебедев также упомянул, что для совершения информационно-подрывных акций в странах СНГ активно используются разветвленные экстремистские сообщества, которые были сформированы «не без участия западных партнеров». В качестве примера он привел недавние беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, традиционных ценностей и общественной стабильности. По словам российского лидера, сохраняются общие для стран Содружества угрозы терроризма и организованной преступности, а также наркоторговли, незаконной миграции, экстремизма и риски в информационной, экономической и других сферах безопасности.

В то же время секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал на постепенное разрушение миропорядка, который сосредоточен вокруг интересов англосаксов. Он отметил, что данный процесс уже становится необратимым.

6 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что своими действиями англосаксы ставят Ближний Восток на грань большой войны. По словам главы ведомства, коллективный Запад привык решать свои проблемы за счет других и «извлекать ренту гегемона».

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