Пашинян отправился в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальный саммит СНГ, сообщается 25 декабря на сайте правительства страны.
Как отмечается, в Санкт-Петербург он отправился с двухдневным рабочим визитом.
«Премьер-министр Армении в Санкт-Петербурге 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря — в неформальной встрече лидеров СНГ», — сказано в сообщении.
Мероприятия пройдут 25 и 26 декабря. Так, в ходе заседания стороны подведут итоги работы ЕАЭС за год, рассмотрят актуальные вопросы деятельности союза и обсудят его перспективные направления. Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств — участников СНГ.
Свое участие также подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко.
В конце октября Пашинян не приехал на межправительственные советы ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, также он не смог принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
В декабре президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие армянского премьер-министра на общих мероприятиях. По его словам, оно связано с некоторыми процессами в Армении и при этом не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях.
Ранее, 29 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент между Путиным и Пашиняном контактов нет, однако у лидеров двух стран будет возможность поговорить в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.