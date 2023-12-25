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Пашинян отправился в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальный саммит СНГ, сообщается 25 декабря на сайте правительства страны.

Как отмечается, в Санкт-Петербург он отправился с двухдневным рабочим визитом.

«Премьер-министр Армении в Санкт-Петербурге 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря — в неформальной встрече лидеров СНГ», — сказано в сообщении.

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Мероприятия пройдут 25 и 26 декабря. Так, в ходе заседания стороны подведут итоги работы ЕАЭС за год, рассмотрят актуальные вопросы деятельности союза и обсудят его перспективные направления. Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств — участников СНГ.

Свое участие также подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко.

В конце октября Пашинян не приехал на межправительственные советы ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, также он не смог принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.

В декабре президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие армянского премьер-министра на общих мероприятиях. По его словам, оно связано с некоторыми процессами в Армении и при этом не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях.

Ранее, 29 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент между Путиным и Пашиняном контактов нет, однако у лидеров двух стран будет возможность поговорить в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.

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