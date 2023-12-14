Лукашенко назвал РФ цементирующим звеном постсоветского пространства

Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

\\\\\\\«Как никогда сегодня в силу определенных условий Россия является цементирующим, объединяющим звеном всего постсоветского пространства», — отметил он.

Белорусский лидер также указал, что сейчас НАТО и ее союзники нацелены на дезинтеграцию государств СНГ. По его словам, западные страны сначала хотят «вбить клин в многовековые добрососедские отношения», а затем направить членов СНГ друг против друга.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются расшатать ситуацию в странах СНГ и нарушить их традиционно тесные торговые, кооперационные и культурные связи. В связи с этим сохраняются общие для стран Содружества угрозы терроризма и организованной преступности, поэтому необходимо проводить превентивную работу по обеспечению безопасности, указал он.