Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ

Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) легитимной власти, традиционных ценностей и общественной стабильности. Об этом в среду, 8 ноября, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

«Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, <…> на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — отметил он.

По словам российского лидера, сохраняются общие для стран Содружества угрозы терроризма и организованной преступности, а также наркоторговли, незаконной миграции, экстремизма и риски в информационной, экономической и других сферах безопасности.

«Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», — подчеркнул президент России.

Путин добавил, что странам Содружества необходима такая превентивная работа по обеспечению безопасности. Он также выразил уверенность, что сотрудничество послужит укреплению стабильности и безопасности стран СНГ.

Ранее в этот же день Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии. Он обратил внимание на то, что с 1 января 2024 года Россия станет председателем в Содружестве. Среди основных целей в таком случае выступают углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов, отметил он.

Также президент отметил, что ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу с точки зрения экономической стабильности, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно работает над вопросами региональной безопасности РФ вместе с Казахстаном.