Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ
Мир
МВД РФ объявило в розыск судью МУС
Мир
Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике
Мир
Генпрокуратура РФ высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС
Происшествия
Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
В ВТБ спрогнозировали снижение активности телефонных мошенников в России

Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ

Путин: действия некоторых стран направлены на расшатывание в странах СНГ
0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) легитимной власти, традиционных ценностей и общественной стабильности. Об этом в среду, 8 ноября, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

«Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, <…> на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — отметил он.

По словам российского лидера, сохраняются общие для стран Содружества угрозы терроризма и организованной преступности, а также наркоторговли, незаконной миграции, экстремизма и риски в информационной, экономической и других сферах безопасности.

«Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», — подчеркнул президент России.

Путин добавил, что странам Содружества необходима такая превентивная работа по обеспечению безопасности. Он также выразил уверенность, что сотрудничество послужит укреплению стабильности и безопасности стран СНГ.

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»
Президент республики Касым-Жомарт Токаев — о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС

Ранее в этот же день Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии. Он обратил внимание на то, что с 1 января 2024 года Россия станет председателем в Содружестве. Среди основных целей в таком случае выступают углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов, отметил он.

Также президент отметил, что ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу с точки зрения экономической стабильности, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно работает над вопросами региональной безопасности РФ вместе с Казахстаном.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023