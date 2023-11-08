Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

Путин назвал Содружество Независимых Государств (СНГ) неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.

«Другой весьма представительный региональный формат — Содружество Независимых Государств — рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов — углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов», — отметил он.

Президент России сообщил, что ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу с точки зрения экономической стабильности.

«В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах», — отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно работает над вопросами региональной безопасности РФ вместе с Казахстаном.