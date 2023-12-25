Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где в Санкт-Петербурге примет участие в саммитах Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила 25 декабря БелТА.
Мероприятия пройдут 25 и 26 декабря.
«В Санкт-Петербурге 25 декабря глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке саммита более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза», — говорится в сообщении.
26 декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.
Также в этот день стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на саммиты в Санкт-Петербург.
Свое участие также подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев.
Ранее, 22 декабря, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что западные страны, видя сплоченность РФ и Белоруссии, понимают, что отношения двух стран разрушить невозможно. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником России. По словам высокопоставленного дипломата, это помогает укреплению профессиональных контактов между руководством и экспертами стран.
При этом 14 декабря Лукашенко заявил, что Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства. Он также указал, что сейчас НАТО и его союзники нацелены на дезинтеграцию государств СНГ.