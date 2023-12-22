Мезенцев заявил о невозможности разрушить отношения РФ и Белоруссии

Западные страны, видя сплоченность РФ и Белоруссии, понимают, что отношения двух стран разрушить невозможно. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС 22 декабря.

«Тональность разговора, доверительность, нацеленность на результат — это тоже важнейший ресурс Союзного государства. Это пример для «пятерки» (стран — членов ЕАЭС), пример для СНГ и, наверное, повод западным странам посмотреть на то, что сломать отношения России и Беларуси невозможно», — отметил Мезенцев по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров СГ в Координационном центре правительства РФ.

Ранее, 15 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником России. Об этом министр заявил в ходе заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух государств. Кроме того, он добавил, что это помогает укреплению профессиональных контактов между руководством и экспертами стран.

Ранее, 14 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства. Он также указал, что сейчас НАТО и его союзники нацелены на дезинтеграцию государств СНГ.

До этого, 26 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят санкциям Запада. Ответом на такие действия должно стать ускорение интеграционных процессов между странами. Для этого в первую очередь нужно углубить связи в науке и образовании.