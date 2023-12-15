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Лавров назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником РФ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 15 декабря, назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником России. Об этом министр заявил в ходе заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух государств.

«Мы проводим эти заседания ежегодно, начиная с 2000 года. <…> Наша общая работа в таком формате доказала востребованность по актуальным международным вопросам», — отметил Лавров.

Кроме того, он добавил, что это помогает укреплению профессиональных контактов между руководством и экспертами стран.

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Ранее, 14 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства. Он также указал, что сейчас НАТО и ее союзники нацелены на дезинтеграцию государств СНГ.

До этого, 26 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят санкциям Запада. Ответом на такие действия должно стать ускорение интеграционных процессов между странами. Для этого в первую очередь нужно углубить связи в науке и образовании.

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