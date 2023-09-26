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Мишустин заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций
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Мишустин заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят санкциям Запада. Ответом на такие действия должно стать ускорение интеграционных процессов между странами. Об этом во вторник, 26 сентября, он сообщил на стратегической сессии по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией.

«Наше единство как никогда востребовано в сложившихся внешних условиях. Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада», — объяснил он.

В первую очередь, по словам Мишустина, нужно углубить связи в науке и образовании. Он отметил, что уже некоторые решения в данной сфере были приняты и начали свою реализацию.

Так, например, при поступлении молодых людей из Белоруссии в вузы России учитываются результаты олимпиад и Централизованного тестирования (белорусский аналог ЕГЭ), а правительственная квота увеличена до 1,3 тыс. мест на текущий учебный год.

Помимо научного развития особо важно укрепить культурные связи: «познакомиться с творчеством художников, драматическим искусством, посещать концерты и выставки, читать хорошую литературу», — добавил премьер-министр России.

Кроме того, Мишустин также выразил сожаление по поводу ограничений, с которыми столкнулись российские и белорусские атлеты касательно участия в международных соревнованиях.

В таком случае, по его мнению, странам важно «активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с такими объединениями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС». Он также привел в пример успешное участие во II Играх стран СНГ, где россияне и белорусы показали отличные результаты.

Председатель правительства РФ подытожил, что Россию и Белоруссию связывает очень много вещей, таких как героические события прошлого, схожие ценности, поэтому на данный момент нужно сделать всё необходимое для сохранения исторической памяти.

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Ранее, в этот же день, прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе переговоров обсуждались большие белорусско-российские проекты.

До этого президенты Белоруссии и России проводили очные переговоры в Сочи 15 сентября. Лидеры обсудили международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 15 сентября заявил «Известиям», что переговоры Путина и Лукашенко позволяют избежать раздора между двумя странами, который пытается внести коллективный Запад.

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