Квестовый подход: аниматоров отправят к психиатру и запретят болевые приемы

При проведении квестов для детей запретят болевые контакты с их участниками, а аниматоров обяжут предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах . Кроме того, актеры должны будут иметь профильное образование или удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по актерскому мастерству . Об этом говорится в ГОСТе для проведения квестов для детей от шести до 18 лет, с которым ознакомились «Известия». Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что акцент в документе был сделан на безопасности. Представители бизнеса инициативу поддерживают, но отмечают, что квесты — это творческое занятие и зачастую реакцию их участников предсказать невозможно .

Играть без боли

В России принят первый ГОСТ 71161 «Квест-комнаты детские» на проведение квестов для детей от шести до 18 лет . Он был разработан рабочей группой во главе с депутатами Госдумы Яной Лантратовой и Екатериной Стенякиной и на днях утвержден Росстандартом. Информацию об этом подтвердил «Известиям» руководитель ведомства Антон Шалаев.

Так, при проведении таких мероприятий актерам запретят болевые контакты с их участниками, а аниматоров обяжут сдавать справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах . Кроме того, организаторы должны будут иметь профильное образование или удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по актерскому мастерству.

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— В последние годы индустрия квестов активно развивалась в России. Это развлечение пришло к нам из-за рубежа, поэтому правила безопасности по их организации не были урегулированы, что, к сожалению, иногда приводило к несчастным случаям . В этом году в рамках инициативы депутатов Госдумы был поднят вопрос и принято решение, что вместо законодательного регулирования квестов наиболее рационально использовать механизм мягкого регулирования при помощи национального стандарта, — пояснил Антон Шалаев.

По его словам, было дано поручение разработать такой стандарт. Он относится к организации квестов для детей, поэтому акцент в нем был сделан на соблюдении правил безопасности .

В документе также прописывается, что следует понимать под «квестом», «детской квест-комнатой», «прохождением квеста», «квестовым механизмом», линейным и концентрическими сюжетами . Также в нем детально обозначаются требования к помещению для игры, гардеробу, видеонаблюдению, тематике, сюжету, инструктажу по безопасности и другим условиям организации мероприятия .

Стандарт устанавливает запрет на использование в квестах опасных элементов, которые могут причинить травмы участникам . К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, открытый огонь, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, включая пилы и молотки .

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Кроме того, в квесте должно быть предусмотрено, что участники могут остановить его в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Также недопустимы любые болевые и грубые контакты с участниками , дотрагиваться до которых можно при соблюдении определенных условий. В том числе без причинения боли, при этом актеру разрешается держать участника за руку и повалить его на мягкую поверхность .

Отдельный блок в стандарте посвящен правилам для персонала. В частности, сотрудники, которые имеют контакт с пищевыми продуктами, должны периодически проходить медобследования и иметь медкнижку .

Новый ГОСТ начнет действовать в России с 1 марта 2024 года. Им должны будут руководствоваться организации и физлица, которые оказывают услуги в области развлечений и отдыха детей.

Без понятия

За последние несколько лет региональные прокуроры выявили почти 9 тыс. нарушений при проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок , рассказала «Известиям» глава рабочей группы по разработке стандарта, депутат Яна Лантратова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Возбуждено и расследуется 27 уголовных дел, в рамках которых установлено безответственное отношение организаторов развлекательных услуг к обеспечению безопасности посетителей . Большинство травматических случаев, кстати, были связаны с деятельностью аниматоров-актеров , осуществляющих телесный контакт с участниками квестов. Именно непрофессиональные, а порой откровенно преступные действия аниматоров приводили к плачевным последствиям, членовредительству и психологическим травмам, — пояснила депутат.

В пример она привела инцидент в Санкт-Петербурге, когда во время игры актеры душили и били током женщину, а на ее просьбы прекратить такие действия никак не реагировали , в результате у нее диагностировали травму груди и ушибы.

— Еще один случай произошел в Москве. Во время квеста аниматор размахивал бейсбольной битой, пытался душить и даже поджигать подростков . После страшного квеста школьники попали в больницу . У двоих диагностировали ушибы и ссадины по всему телу. Именно поэтому должно быть введено строгое регулирование сферы развлечений, — подчеркнула депутат.

По ее словам, в этой связи отдельно встает вопрос о деятельности аниматоров, которыми сегодня в основном работают люди без опыта, должной квалификации и подготовки .

— Требуется разработка образовательной программы для них в формате курса повышения квалификации , где они научатся безопасной работе с клиентами. При разработке обучающей программы должен быть использован опыт и рекомендации ведущих участников рынка квест-индустрии, а также профильных ведомств, — убеждена депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Представители бизнеса появление стандарта для них приветствуют.

— Наша компания как лидер отрасли очень рада этому документу. Наконец-то квесты будут понятны государству, потому что до этого их в правовом поле не существовало , хотя, например, «Клаустрофобия» была открыта еще в 2013 году. То есть только спустя 10 лет появилось регулирование этой деятельности, — пояснил гендиректор сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов.

Он обратил внимание на то, что рабочая группа в Госдуме по этой теме была создана два года назад.

— Поэтому появление этого стандарта — большой шаг в том, как нам дальше жить и работать . Мы тоже принимали участие в разработке этого стандарта и активно давали свои замечания, — отметил Владимир Жиганов.

По его словам, в любой сфере есть добропорядочные предприниматели, которые соблюдают все, в том числе морально-этические нормы, и те, кто их игнорирует до поры до времени, пока не случится трагедия . Соответственно, ГОСТ еще оставляет вопросы, как эта сфера будет регулироваться, как проверяться , но это уже огромный шаг к определению ее и исключению из нее тех, кто «просто пришел срубить деньги».

При этом Владимир Жиганов выразил надежду, что в перспективе в России появится стандарт проведения квестов и для взрослых .

Фото: TASS/dpa/Frank Rumpenhorst

— Соблюдение правил безопасности необходимо в любом деле, но так как квесты больше творческое мероприятие, здесь сложнее контролировать какие-то вещи. Например, сейчас все повально болеют ОРВ, гриппом. Вот если аниматор идет на какие-то мероприятия, то он должен понимать, что он здоров . Кроме того, при проведении квеста не всегда можно предугадать, как поведет себе его участник , — пояснила «Известиям» менеджер по работе с клиентами компании по организации сюжетных ролевых игр «Квестория» (Questoria) Александра Щирская.