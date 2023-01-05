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Мальчики — не зайчики: какие персонажи заполонили новогодние утренники

Снежинки, кролики и Снегурочки соперничают с монстрами, супергероями и принцессой Эльзой
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В канун 2023 года россияне реже выбирали привычные костюмы снежинок и зайчиков для новогодних утренников своих детей. Вместо них наибольшей популярностью пользовались образы принцессы Эльзы из «Холодного сердца» и Снегурочки, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов. Среди наиболее раскупаемых персонажей оказались также монстр из компьютерной игры, супергерои и Гарри Поттер. В декабре родители активнее обращались к услугам швей, чтобы костюм для ребенка был индивидуальным, хотя его стоимость в таком случае и получалась более высокой, рассказали в сервисах для поиска услуг.

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Принцесса вместо снежинки

В период новогодних утренников родители активно приобретали карнавальные костюмы для детей. Так на маркетпелейсе Wildberries в декабре 2022 года продажи различной карнавальной атрибутики для детей выросли на 84% по сравнению с 2021 годом. На «Яндекс.Маркете» детских праздничных костюмов приобрели больше на 53%, на Ozon — на 25%.

Популярностью на всех площадках пользовались костюмы символа 2023 года — кролика. А вот привычные наряды снежинок для девочек сдали позиции, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon.

— Вместо них наибольшей популярностью пользуются костюмы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» и классические костюмы Снегурочки в разном ценовом диапазоне, — рассказали там.

Мальчики — не зайчики
Дети
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Для мальчиков наиболее популярным стал наряд снеговика. Также были востребованы зайчики, эльфы и гномики.

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В топе продаж на Wildberries и вовсе оказался костюм милого зеленого монстра Грина из виртуального мира популярной компьютерной игры Roblox. Кроме того, на маркетплейсе часто приобретали костюмы снеговика и гномика, а также Леди Баг (девушки-супергероя в костюме божьей коровки) и Человека-паука.

Последний оказался в числе популярных образов и на «Яндекс.Маркете». Там наряду с костюмами таких привычных сказочных героев, как Буратино и Кот в сапогах, выбирали и современных персонажей — Гарри Поттера, всё ту же принцессу Эльзу и Супер-Кота из популярного мультфильма.

Подчеркнуть индивидуальность

Некоторые родители не покупали для детей готовые новогодние костюмы, а шили их специально для ребенка, самостоятельно или с помощью профессионалов. Наряд в таком случае получается уникальным и более качественным.

Мальчики — не зайчики
Швея
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В этом году родители стали активнее обращаться за услугами профессиональных швей, чтобы подготовить детский праздничный наряд на Новый год, рассказал «Известиям» руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

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Спрос на услуги по пошиву одежды по всей стране к середине декабря вырос сразу на 59% год к году, объявлений от мастеров стало больше на 95%, рассказал он.

Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com проанализировали спрос на категорию «Уборка и помощь по хозяйству», куда входят помощь швеи и зафиксировали, что в декабре 2022 года он вырос на 13% год к году. А по сравнению с предыдущим месяцем — на 19%. Количество заданий в подкатегории «помощь швеи» по сравнению с ноябрем также увеличилось на 7%. Чаще всего, по их данным, пользователи искали именно исполнителей, которые помогут сделать костюм для детских новогодних праздников.

Индивидуальный пошив костюма обходился родителям немного дороже, чем покупка готового.

— Средняя стоимость услуги по стране составила 300 рублей за подготовку эскизов и снятие мерок. Далее цена полностью зависит от сложности работы и материалов, а также от сроков пошива. Например, если необходимо сшить платье с пышной юбкой и декором — цена может составить порядка 3 тыс. рублей, — рассказал Александр Семочкин.

Мальчики — не зайчики
Дети
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По его словам, среди запросов лидировало платье Снежной королевы, наряды снежинки и феи, костюм кролика или зайца, а также образы персонажей из мультфильмов.

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На YouDo.com подсчитали, что в декабре средний чек на пошив костюма составил 4 691 рубль.

Персонаж напрокат

Еще один популярный вариант подготовки ребенка к праздничному мероприятию — прокат костюма на один или несколько дней. К середине декабря спрос на такую услугу на «Авито Услугах» вырос на 79% по сравнению с прошлым годом.

— Этот вариант отлично подходит для выступлений в школах и детских садах, когда ребенку нужно всего 1–2 раза сыграть серого волка, пушистого кролика или другого персонажа, а после выступления костюм уже вряд ли пригодится в следующем году, — добавил Александр Семочкин.

Средняя цена за суточную аренду детского костюма, по его словам, не менялась с 2020 года и стартует от 400 рублей.

Самыми популярными в прокате в эти новогодние праздники оказались костюмы зайца — спрос на них к середине декабря вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, на кролика — более чем в 2,5 раза. Также в число популярных запросов вошли тематические наряды персонажей мультсериалов «Три кота» и Hello Kitty, образ Гарри Поттера.

Мальчики — не зайчики
Дети
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Девочки выбирали нарядиться Эльзой из «Холодного Сердца», а также снежинками и маленькими Снегурочками. А мальчики перевоплощались в Фиксиков, персонажей из «Щенячьего патруля» и в Человека-паука.

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Не осыпаться и не линять

При выборе праздничного костюма для ребенка важно обращать внимание на материал, рассказала «Известиям» врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова. Ткань, которая соприкасается с кожей ребенка, должна быть мягкой и гигроскопичной.

— Важно не раздражать кожу механическим воздействием и не создавать условия для повышенной потливости, — подчеркнула она.

Фурнитура и декор тоже должны быть качественными и хорошо закрепленными на костюме. Мех и другой декор не должен осыпаться и линять, контакт с кожей также нежелателен. Ткань костюма не должна иметь постороннего запаха, осыпаться и окрашиваться даже при намокании, напомнила врач.

— Ребенку должно быть комфортно в наряде: костюм должен быть по размеру, не стеснять движения, его следует подбирать согласно температурному режиму в том помещении, где намечен праздник, — напомнила Ксения Рябова.

Соблюдение этих правил при выборе наряда позволит максимально снизить как вероятность реакций слизистой при гиперчувствительности, так и механического раздражения кожи, заверила она.

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