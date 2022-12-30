Банный компас: какие подарки найдут россияне под елкой

Беспроводные наушники, умные часы, смартфоны, шоколадное драже с орехами, носки, а также кролики и котики всех форматов, размеров и мастей стали самыми популярными покупками россиян в преддверии Нового года , сообщили представители опрошенных «Известиями» маркетплейсов. При этом, например, на сладкие наборы покупатели в среднем тратят на 15% больше, чем в прошлом году, в на игрушки — на 12% меньше. Интересной тенденцией стала массовая (+65%) закупка банных принадлежностей. Часть их, наверняка, сразу пошла в дело — в декабре общественные бани испытали наплыв посетителей — +17% к цифрам прошлого года. Такая активность вызывает озабоченность врачей — новогоднее настроение может сыграть с посетителями таких заведений злую шутку и плохо отразиться на здоровье.

Гаджеты или конфеты

Пик спроса на новогодние подарки по всей стране приходится на вторую половину декабря — в последние дни уходящего года люди чаще всего покупают электронику, косметику и сладости, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon.

— Среди электроники наиболее популярными подарками стали беспроводные наушники в разных ценовых сегментах, умные часы и фитнес-трекеры, а также смартфоны. В категории косметики наибольшим спросом пользуются наборы из нескольких средств в подарочной упаковке, — пояснили там.

Популярным подарком для взрослых и детей на новогодние праздники остаются конфеты и сладости. Штучные продажи подарочных наборов на Ozon в декабре выросли в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Банный компас Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Больше всего берут шоколадное драже с орехами, сладкие адвент-календари и съедобные фигурки кроликов , — подсчитал маркетплейс.

Среди самых востребованных подарков на Wildberries оказались различные презенты и сувениры с изображением символов наступающего года , которые чаще всего приобретают для коллег и приятелей: кофейные наборы и кружки, комплекты постельного белья и полотенец.



— В среднем, на приобретение различной подарочной продукции с изображением символов года россияне тратят около 510 рублей , что на 16% больше, чем год назад, — рассказали в пресс-службе маркетплейса.



В преддверии Нового года там отметили и рост интереса к более дорогим покупкам: смартфонам, планшетам, умным часам, различной бытовой технике и ювелирным украшениям. Все это часто выбирают в подарок друзьям, членам семьи и любимыхм полагают в Wildberries. А детям чаще дарят сладкие наборы и мягкие игрушки в виде кроликов и котиков.

— Мальчики и девочки, которые в 2022 году вели себя лучше всего, найдут под новогодней елкой более дорогостоящие подарки от Дедушки Мороза — электросамокаты и новенькие ролики, ­ — добавили в Wildberries.



В среднем покупка сладких наборов в декабре этого года обходится родителям в 650 руб. (+15% год к году), а игрушек — в 695 рублей (-12%).

Банный компас Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Поддать пару

Средний чек покупки в сравнении с прошлогодним декабрям вырос почти по всем сувенирным и подарочным позициям. Так, по данным аналитического ресурса «Чек индекс», на носки, нижнее белье и шапки он в декабре увеличился на 9% год к году и составил 2430 рублей.

Популярностью пользовались и ювелирные украшения: цепочки, серьги, подарочные сертификаты на их приобретение. Средний чек в этой категории составил 9430 руб., что на 13% выше прошлогодних показателей. Наиболее популярная косметика — тушь для ресниц, кремы для кожи и лица, ватные диски. Средний чек таких покупок составил 4416 руб., что на 11% выше, чем год назад.

Ранее «Известия» писали, что по данным опроса онлайн-платформы Webbankir, почти половина россиян назвала деньги лучшим подарком на Новый год. На втором месте по популярности со значительным отрывом оказались полезные в быту вещи для дома. Их выбрали 21,4% респондентов. Около 17,6% опрошенных назвали наиболее подходящим сюрпризом на Новый год ювелирные украшения, а 15% — электронный гаджет. Замыкает пятерку самых ожидаемых подарков турпоездка — 10,8%, говорится в исследовании.

В этом году в качестве новогоднего подарка россияне активно приобретали комплекты банных принадлежностей. По данным «Чек индекса» — на 65% чаще, чем год назад. Средний чек составил 574 руб, что на 11% выше, чем в прошлом году.

— При этом все больше таких товаров приобретают в онлайне: более 50% подарочных банных наборов реализовано через интернет-заказы, в основном на популярных маркетплейсах и специализированных сайтах, — зафиксировали аналитики.

Банный компас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперты «Чек индекса» отметили, что россияне в этом году активнее посещают общественные бани, частные сауны, SPA-комплексы. В декабре 2022 года ходить в баню стали на 17% чаще, чем в 2021-м. Отчасти это может быть связано с отсутствием коронавирусных ограничений. Благодаря этому люди вспомнили о доковидных новогодних традициях.

Не парьтесь сильно

Впрочем, врачи напоминают, что с посещением бани нужно быть осторожным. Например, людям, которые перенесли инфаркт или ишемическую болезнь, посещение бани может нанести вред, напомнила врач-терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алена Хрипкова. Пожилым людям она и вовсе не рекомендовала посещать баню.

— Частые походы в баню могут усугубить имеющиеся заболевания, такие как, например, розацеа. Также баня может негативно сказаться на течении грибковых заболеваний, — напомнила она.

Посещение бань, по ее словам, может быть опасно для некоторых пациентов с хроническими заболеваниями.

— К примеру, людям с рассеянным склерозом ни в коем случае нельзя перегреваться , — предостерегла Алена Хрипкова.

С ограничениями допустимо посещение бани для людей с повышенным давлением, обратила внимание общей практики медтехкомпании «Доктор Рядом» Екатерина Серебренникова.

Банный компас Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Если человек хорошо контролирует давление, то при небольших температурах можно находиться в бане, но не длительное время. В обратном случае есть риск повышения давления. С мочекаменной болезнью длительное нахождение в бане или сауне может обернуться большой потерей жидкости, ухудшением общего состояния, — предостерегла доктор.

При обострении язвенной болезни также нежелательно разогревать организм. Абсолютным противопоказанием является наличие онкологического заболевания, эпилепсии. Недопустимо посещение бани, сауны людям с туберкулезом.

Чтобы посещение бани было безопасным, врачи советуют отказаться от алкоголя и сделать выбор в пользу воды или морса. Также, по их словам, важно защищать голову от воздействия горячего воздуха, для этого хорошо подойдет специальная шапочка из войлока. В парной они рекомендуют находиться в общей сложности не более 30-45 минут за визит.