Ковальчук назвал разработки Курчатовского института гарантией независимости РФ

Разработки НИЦ «Курчатовский институт» позволяют обеспечить гарантированную независимость и суверенность России. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал президент Центра Михаил Ковальчук на открытии экспозиции АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте.

Он объяснил, что разговоры об историческом прошлом — всегда разговоры о будущем.

Ковальчук напомнил, что 25 декабря была годовщина 77-летия первого в Евразии реактора Ф-1. Физик Игорь Курчатов пустил первую самоподдерживающуюся реакцию, которая показала, что есть цепная реакция, и ее можно сделать самим. Это послужило началом атомного проекта, который сначала дал ядерное оружия, а потом подводную лодку и атомный ледокольный флот, подчеркнул президент НИЦ.

«Каждый человек, входя в лодку, должен знать, что здесь материал, который его защитит. Что здесь реактор, который гарантирует ему все остальное. Здесь мысль великих людей. Четыре поколения плавают и обеспечивают нашу гарантированную независимость и суверенность», — сказал Ковальчук.

Ранее, 24 октября, президент НИЦ указал, что Россия в настоящее время находится в мобилизационном режиме работы на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, и потенциал страны постоянно развивается, включая научные установки мегасайенс. По его словам, явным примером развития служат те скорости, с которыми восстанавливается и набирает силу российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Происходящее отражается и на научной отрасли, которая сейчас в РФ развивается такими темпами и имеет такие разработки, которых у нее не было еще 10 лет назад, добавил Ковальчук.