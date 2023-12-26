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Температура воздуха выше нормы будет на Новый год на 40% территории РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Температура воздуха выше нормы наблюдается на 60% территории России, к новогодним праздникам повышенная для зимы температура будет на 40% территории страны, сообщил 26 декабря «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на карту, процентов 60 территории страны покрыты красным цветом — температура выше нормы. <...> 30 и 31 декабря уже до 40% сократится эта площадь», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, до конца года теплая погода будет на юге европейской России, где температура прогнозируется на 6–8 градусов выше нормы.

Вильфанд заявил, что атлантическое тепло, которое постоянно будет перемещаться по более южным регионам, обеспечит необычно теплую погоду на юге Урала и на юге Сибири.

Он уточнил, что единственный регион, которого ждет температура ниже, а не выше нормы, — Дальний Восток. На востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и в Хабаровском крае температура прогнозируется –40...–35 градусов. А 30 и 31 декабря термометр уже будет показывать температуру на 6–8 градусов ниже нормы.

Также морозная новогодняя ночь будет и на востоке Красноярского края.

При этом синоптик подчеркнул, что к концу недели в некоторых регионах также начнется постепенное понижение температуры. Так, похолодание прогнозируется в регионе верхней Волги, в Поволжье и на Урале.

«На Волге температура 30 и 31 числа будет на 7–8 градусов ниже нормы. <...> Ночные температуры на Волге будут достигать 20–23 градусов, мороз приличный. И даже днем около 12–16 градусов ниже нуля», — подытожил он.

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Ранее, 25 декабря Вильфанд рассказал, что в рабочие дни предновогодней недели в Москве будет тепло и снежно. Температурный фон составит –7…–2 градуса ночью и –3…0 градусов днем. По словам синоптика, будут часто наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега, но дождя не будет.

24 декабря научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что много снега и небольшие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, в настоящий момент высота снежного покрова составляет 18–29 см, на следующей неделе она начнет подрастать.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последнюю неделю 2023 года россиян ждут небольшие снегопады и температура около 0 градусов в дневное время. По его словам, такая погода ожидается в центральной части России. Специалист указал, что в ночное время столбики термометров будут в диапазоне –6…–1 градус, а днем — около 0. Атмосферное давление будет значительно сниженным, однако к выходным повысится и придет в норму.

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