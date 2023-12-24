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Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Вильфанд: в Москве не ожидается сильных морозов в новогоднюю ночь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 24 декабря рассказал, что много снега и небольшие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь.

«Прогноз на 31-е число такой: ожидается –2…–7 градусов ночью и –1…–4 градуса днем. Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем, но точный прогноз мы дадим на следующей неделе», — приводит его слова ТАСС.

Также Вильфанд указал, что новогодняя ночь точно будет со снегом. В настоящий момент высота снежного покрова составляет 18–29 см, на следующей неделе она начнет подрастать.

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Накануне Вильфанд сказал, что в Москве на следующей неделе ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.

22 декабря в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в предновогодний день, 30 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее — температура составит –1, также ожидаются осадки в виде снега.

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