Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 24 декабря рассказал, что много снега и небольшие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь.
«Прогноз на 31-е число такой: ожидается –2…–7 градусов ночью и –1…–4 градуса днем. Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем, но точный прогноз мы дадим на следующей неделе», — приводит его слова ТАСС.
Также Вильфанд указал, что новогодняя ночь точно будет со снегом. В настоящий момент высота снежного покрова составляет 18–29 см, на следующей неделе она начнет подрастать.
Накануне Вильфанд сказал, что в Москве на следующей неделе ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.
22 декабря в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в предновогодний день, 30 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее — температура составит –1, также ожидаются осадки в виде снега.