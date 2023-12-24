Синоптик пообещал ежедневные снегопады в Центральной России в конце года

Небольшие снегопады и температура около 0 градусов в дневное время ожидаются в Центральной России в последнюю неделю 2023 года. Об этом в воскресенье, 24 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день», — написал он в своем Telegram-канале.

Специалист указал, что в ночное время столбики термометров будут в диапазоне –6…–1 градус, а днем — около 0. Кроме того, Тишковец подчеркнул, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, это негативно скажется на состоянии метеозависимых людей. В понедельник, 25 декабря, показания барометра составят 725 мм ртутного столба, что на 20–22 единицы ниже нормы.

Однако в выходные оно повысится и вернется в норму, добавил эксперт.

«Новый год стартует точно не с лютых морозов, а с температурных показателей, близких к нулевой отметке <…> Январь в целом будет на 4–5 градусов теплее нормы с количеством осадков, соответствующим средним значениям климатической статистики», — подытожил он.

Ранее, 23 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений, оно опустилось до 723 мм ртутного столба. По его словам, пониженные показатели атмосферного давления будут держаться в течение всей предновогодней недели в столице — в среднем отклонение от нормы составит 15–20 мм ртутного столба, спрогнозировал он.

Кроме того, Вильфанд заявил, что в столице на следующей неделе ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.