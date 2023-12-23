Синоптик сообщил о понижении атмосферного давления в Москве до рекордных значений
Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 мм ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 мм ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 мм не хватило», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.
По его словам, пониженные показатели атмосферного давления будут держаться в течение всей предновогодней недели в столице — в среднем отклонение от нормы составит 15–20 мм ртутного столба, спрогнозировал Вильфанд.
«Поэтому погода по-прежнему будет мрачноватая, тускловатая, но все-таки уже будет снежок выпадать. Сугробы начнут подрастать», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящий момент высота сугробов в разных районах Москвы составляет от 18 до 29 см.
24 ноября в Москве был побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец тогда сравнил ощущения при таком давлении с состоянием, которое можно заметить, если подняться на высоту башни «Евразия» (308,9 м) комплекса небоскребов «Москва-Сити».
Врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова рассказала «Известиям», что перепады атмосферного давления опасны для нескольких категорий людей. По ее словам, обычно на них реагируют люди с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом.
В свою очередь, врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала пить больше воды в периоды низкого атмосферного давления. Также важно сократить потребление соленой пищи и следить за соблюдением режима сна, рекомендовала специалист.