Вильфанд пообещал москвичам теплую и снежную рабочую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 25 декабря рассказал, что в рабочие дни предновогодней недели в Москве будет тепло и снежно.

«Всю рабочую неделю нас ожидает мягкая зима с примерно одинаковым температурным фоном –7…–2 градуса ночью и –3…0 градусов днем преимущественно. Будут часто наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега, но самое главное — не будет дождя», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Вильфанд, на дорогах станет меньше луж и слякоти, а снежный покров будет подрастать.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что небольшие снегопады и температура около 0 градусов в дневное время ожидаются в Центральной России в последнюю неделю 2023 года.

Также 24 декабря Вильфанд рассказал, что много снега и небольшие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, в настоящий момент высота снежного покрова составляет 18–29 см, на следующей неделе она начнет подрастать.

За день до этого Вильфанд заявил, что в столице на следующей неделе ожидается «очень мягкая зима», температура воздуха составит –5 градусов с осадками в виде снега и мокрого снега.

22 декабря в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в предновогодний день, 30 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее — температура составит –1, также ожидаются осадки в виде снега.