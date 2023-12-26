Адвокат Никиты Белых рассказал о его возможном выходе на свободу в 2024 году

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов во вторник, 26 декабря, подтвердил «Известиям», что экс-чиновник может выйти на свободу в 2024 году.

«По первому делу приговор был восемь лет. Приговор был с 2018 года, но под стражей он с 2016-го <...>», — объяснил юрист.

Таким образом, он должен выйти на свободу в 2024 году.

В этот же день сообщалось, что Белых был освобожден от наказания по второму делу — о превышении полномочий — из-за истечения срока давности.

Изначально Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Совершение преступления лицом, занимающим государственную должность») и назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать посты на госслужбе на два года, но позднее от наказания освободили. Также суд постановил признать право Белых на реабилитацию.

Белых был губернатором Кировской области с 2009 по 2016 год. В июне 2016-го его задержали в московском ресторане при получении взятки. Позже, в феврале 2018-го, экс-чиновника приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество.

Летом 2021 года сообщалось о возбуждении в отношении Белых уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). А 4 декабря 2023-го сторона обвинения запросила суд назначить 12 лет лишения свободы Белых с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии.