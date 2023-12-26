В Кремле не ведут дискуссий об уголовном наказании за публикацию последствий ударов ВСУ
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- В Кремле не ведут дискуссий об уголовном наказании за публикацию последствий ударов ВСУ
В Кремле не ведутся обсуждения по вопросу уголовной ответственности за публикацию видео ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас не ведется таких обсуждений, мне неизвестно, ведутся ли они где-то, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал он, комментируя информацию о публикации жителями Крыма материалов, фиксирующих повреждения военного корабля «Новочеркасск», расположенного в порту Феодосии.
Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изначально была информация, что один человек погиб и двое ранены. Также повреждено шесть зданий. По словам Аксенова, шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.
В Минобороны также рассказали о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск» в ходе отражения атаки противника. Уточнялось, что средства противовоздушной обороны уничтожили два самолета Су-24 тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), которые осуществляли пуск авиационных управляемых ракет.
Позднее МЧС сообщило об увеличении числа пострадавших от атаки ВСУ до четырех человек. Начальник крымского управления ведомства Игорь Скуртул также добавил, что пожар на месте вражеской атаки ликвидирован
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