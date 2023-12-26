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Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии

Аксенов: один человек погиб и двое пострадали при атаке на порт Феодосии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава Крыма Сергей Аксенов 26 декабря заявил об одном погибшем и двух раненых в результате атаки противника на порт Феодосии.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что транспортная инфраструктура осуществляет работу в штатном режиме.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара украинских военных в Феодосии поврежден большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Как уточняется, удар ВСУ осуществлялся с применением авиационных управляемых ракет.

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Ранее в этот день глава Крыма сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку в районе Феодосии. На месте произошел пожар, который впоследствии локализовали. Сообщалось, что жители нескольких домов будут отселены.

До этого, 21 декабря, в Минобороны России сообщили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем. Попытка киевским режимом ракетной атаки была пресечена около 15:00 мск.

5 декабря МО РФ заявило о перехвате 40 украинских беспилотников над Азовским морем и территорией Крыма. В тот же день стало известно, что около 6:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, еще два перехвачены над акваторией Азовского моря.

ВСУ пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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