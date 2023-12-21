Российская система ПВО уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Азовским морем. Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны России.

«Около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 5 декабря, в Минобороны России сообщили о перехвате 40 украинских беспилотников над Азовским морем и территорией Крыма. В тот же день стало известно, что около 6:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата, еще два перехвачено над акваторией Азовского моря.

До этого, 2 декабря, российские силы ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. В Минобороны заявили, что Киев предпринял попытку атаки около 18:00 мск. 26 ноября средства ПВО также обнаружили и уничтожили две украинские ракеты С-200 в воздухе над акваторией Азовского моря.

Украинская армия пытается атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.