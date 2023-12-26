Аксенов сообщил об атаке в районе Феодосии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по территории порта в Феодосии, на данный момент пожар локализован. Об этом ночью 26 декабря сообщил в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — говорится в сообщении.

Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее, 21 декабря, в Минобороны России сообщили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем. Попытка киевским режимом ракетной атаки была пресечена около 15:00 мск.

До этого, 5 декабря, Минобороны заявило о перехвате 40 украинских беспилотников над Азовским морем и территорией Крыма. В тот же день стало известно, что около 6:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата, еще два перехвачено над акваторией Азовского моря.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.