Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ

В ходе отражения удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Феодосии поврежден большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Об этом 26 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточняется, удар ВСУ осуществлялся с применением авиационных управляемых ракет.

«В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет», — сказано в сообщении.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии со стороны ВСУ, в результате чего один человек погиб и двое ранены. Также повреждены шесть зданий. По словам Аксенова, шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

Отмечается, что транспортная инфраструктура осуществляет работу в штатном режиме.

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.