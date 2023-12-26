МЧС сообщило об увеличении числа пострадавших после атаки на Крым
Число пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии возросло до четырех человек. Об этом 26 декабря журналистам заявил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул.
«На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб», — проинформировал он. Его слова передает «РИА Новости».
Он также рассказал, что пожар на месте вражеской атаки ликвидирован. В настоящее время на месте остается работать группа спасателей. Кроме того, в Феодосии начался подсчет ущерба, нанесенного жилым домам. Над этим работают 20 межведомственных групп.
Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изначально была информация, что один человек погиб и двое ранены. Также повреждено шесть зданий. По словам Аксенова, шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.
В Минобороны также рассказали о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск» в ходе отражения атаки противника. Уточнялось, что средства противовоздушной обороны уничтожили два самолета Су-24 тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), которые осуществляли пуск авиационных управляемых ракет.
Вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.