Родительские субботы в 2024 году — даты, что можно и нельзя делать

У православных верующих есть особые дни поминовения усопших, так называемые родительские субботы. В эти дни принято молиться о почивших родственниках, посещать храмы и кладбища, подавать милостыню. О том, в какие даты пройдут богослужения в 2024 году, читайте в материале «Известий».

Что такое родительские субботы

В церковном календаре каждая суббота, кроме тех, на которые выпадают полиелейные, бденные или великие праздники, посвящена поминовению усопших. Эта традиция связана с тем, что в последний день недели воскрес Спаситель. Поэтому накануне принято вспоминать обо всех «благочестно скончавшихся».

Несмотря на то что молитвы об усопших возносятся регулярно, существуют дни особого поминовения, то есть родительские субботы. Свое название они получили благодаря тому, что мать и отец — самые близкие люди для каждого человека. Однако молятся в эти дни не только за них, но и за других родственников, а также за всех православных христиан.

Во время родительских суббот священнослужители рекомендуют посещать храмы или читать молитвы дома. Считается, что умершие не могут самостоятельно просить Бога о прощении грехов и проявлении милости к ним. Вместо них к Господу могут обратиться живые, которым небезразлична загробная участь близких. Также разрешается подавать милостыню за усопших.

Когда родительские субботы в 2024 году

За год церковь отмечает восемь родительских суббот. Три из них приходятся на вторую, третью и четвертую седмицы (недели) Великого поста. Они устанавливаются специально, чтобы не лишать усопших поминовения, так как во время Великого поста заупокойные литургии не совершаются. Исключение — праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Также выделяют две вселенские родительские субботы — Мясопустную и Троицкую. В эти дни в храмах проходят поминальные службы по всем усопшим православным христианам. Таким образом, без молитвенного представительства перед Богом не остаются даже те люди, у которых не осталось живых родственников или близких.

Все родительские субботы имеют плавающие даты, так как зависят от Пасхи и других церковных праздников.

Первым днем особого поминовения усопших станет Мясопустная родительская суббота. В 2024 году она выпадает на 9 марта. Свое название она получила за то, что предшествует Мясопустной неделе, которая начинается в воскресенье перед Масленицей. С этого момента верующие отказываться от мяса, чтобы подготовиться к Великому посту.

Весной, во время Великого поста, православная церковь отметит родительские субботы 30 марта, 6 апреля и 13 апреля.

На 14 мая приходится Радоница — день особого поминовения усопших, который отмечают в ближайший вторник после Пасхи. Особенностью поминального богослужения в этот день является включение в панихиду пасхальных песнопений. После службы верующие посещают могилы родственников и приносят с собой освященные куличи, сладости, крашеные яйца. Нередко на кладбище устраивают поминальную трапезу.

Вторая вселенская родительская суббота, Троицкая, выпадает на 22 июня. В этот день принято украшать места погребения зелеными ветвями. Так как суббота относится к числу вселенских, верующие приносят зелень и к заброшенным могилам, иногда наводят там порядок.

Перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы отмечается Покровская родительская суббота. В 2024 году она приходится на 12 октября. Изначально этот день поминовения усопших значился только в календаре Казанской епархии. Он был установлен в память о русских воинах, погибших при взятии Казани Иваном Грозным, однако позже в этот день стали молиться и об усопших родственниках. Со временем традиция распространилась и на другие регионы.

Последней родительской субботой в году станет Дмитриевская, она пройдет 2 ноября. Она предшествует дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Этот день поминовения усопших был установлен московским князем Дмитрием Иоанновичем в 1380 году после победы в Куликовской битве. Первые богослужения прошли в Троицкой обители преподобного Сергия Радонежского.

Как поминать усопших в 2024 году

В родительские субботы православным верующим рекомендуется посетить храм и принять участие в заупокойном богослужении — парастасе, панихиде или литургии. При этом следует иметь в виду, что некоторые из них начинаются накануне вечером, то есть в пятницу. После этого можно посетить кладбище и совершить частную молитву или прочитать Псалтырь.

Многие верующие также устраивают поминальные трапезы. Они могут проходить около могилы умершего родственника или дома. Церковный устав никак их не регламентирует, однако священнослужители советуют соблюдать меру в еде, не устраивать шумных застолий и следовать посту, если родительская суббота приходится на постный период.

Традиционным поминальным блюдом считается кутья. Также на стол можно поставить блины, пироги и узвар — горячий напиток из сухофруктов. При этом угощений должно быть нечетное количество. Кроме того, во время застолья принято с теплотой вспоминать о покойном.

Нужно ли ездить на кладбище в родительские субботы 2024

Как отмечают священнослужители, посещение кладбищ в родительскую субботу необязательно, в церковном уставе нет строгого указания на этот счет. Кроме того, молитвенное поминовение в храме считается более значимым для упокоения души, чем простое посещение могилы. Поэтому верующим следует сначала принять участие в службе, а потом отправляться на кладбище.

Однако возможность прийти в храм и навестить могилу покойного родственника бывает не всегда. В таком случае можно самостоятельно помолиться об усопшем перед домашней иконой или пригласить священника, который проведет молебен.

Что можно и нельзя делать в родительские субботы 2024

В дни поминовения усопших православному верующему следует посетить храм и помолиться не только за близких, но и за всех усопших братьев и сестер по вере. Лейтмотивом этих молитв является отпущение грехов покойного, ходатайство за него перед Богом. Однако это не значит, что не нужно служить панихиды по праведникам — они также заслуживают достойного поминовения.

Кроме того, во время вселенских родительских суббот священники советуют обращать внимание на заброшенные могилы, за которыми никто не ухаживает, и по возможности наводить порядок и на них.

В дни поминовения усопших действует ряд запретов. Например, нельзя молиться о некрещеных и самоубийцах, так как первые не являются частью церкви, а вторые совершили очень тяжкий грех. Также не следует оставлять еду на могилах после поминальной трапезы, наливать алкоголь «для покойника». Эти действия считаются отголосками языческих ритуалов и осуждаются православной церковью.

Помимо этого в родительскую субботу не следует говорить плохо об усопших, ругать их, тем более с использованием бранных слов. Не стоит отказывать и в помощи нуждающимся, так как дни поминовения принято посвящать добрым делам и благотворительности.

Некоторые люди верят, что в родительские субботы запрещено убираться в доме и ходить в баню. Однако церковь не устанавливает подобных ограничений. Допускается совершать любые бытовые действия, если они не оттесняют на второй план молитву и посещение храма.

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