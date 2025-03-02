Особый праздник — Прощеное воскресенье: строгие запреты, приметы

Конец масленичной недели приходится на 2 марта. У него есть несколько названий, самое популярное — Прощеное воскресенье. Также это событие известно как Проводы. Оно не просто так считается главным за весь период Масленицы и имеет много важных традиций. Одна часть их них связана с празднованиями, а другая — с подготовкой к Великому посту, который начнется с понедельника. Подробнее о Прощеном воскресенье, что можно и нельзя делать в этот день, а также о его обычаях и приметах — в материале «Известий».

2 марта — Прощеное воскресенье — последний день Масленицы в 2025 году

С 24 февраля по 2 марта в России отмечают древний славянский праздник — Масленицу. Так как он имеет языческие корни, с установлением христианства на Руси Церковь старалась с ним активно бороться. Тем не менее, торжество сохранилось и отмечается с забавами во всех уголках страны.

Предположительно, ранее Масленицу встречали во время весеннего равноденствия, ведь она означала, что весна окончательно вступает в свои права, сменяя зиму. Это одна из версий появления праздника. Если верить другой, наши предки поклонялись богу Велесу, являвшемуся покровителем плодородия и земледелия. Чтобы его почтить и задобрить, они готовили угощения и проводили различные обряды. Согласно еще одному мнению, в конце зимы начинали телиться коровы, а из их молока делали масло, означавшее достаток в семье. Также обязательно готовили блины, которые символизировали Солнце.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

После крещения Руси Церковь боролась с проявлениями языческих традиций, однако Масленица всё же продолжила существовать. В XVIII веке противоборство прекратилось и праздник вошел в православную культуру России, но под другим названием. Сырная седмица — неделя перед Великим постом, на которую стало приходиться торжество. В это время верующие начинают подготовку к 40 дням воздержаний в еде и полностью отказываются от мяса и мясных продуктов.

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Каждый день масленичной недели имеет разное название и традиции. С понедельника по среду идет так называемая узкая Масленица:

— понедельник — Встреча. В этот день славяне все свои силы направляли на подготовку к будущим гуляниям: строили ледяные горки, устанавливали карусели на площадях в центре городка и делали главный символ праздника — чучело Масленицы, которое потом насаживали на кол и возили по улицам. Хозяйки же начинали печь первые блины;

— вторник — Заигрыши. Все мероприятия, устраиваемые славянами в этот день, становились поводом для молодых парней и девушек познакомиться друг с другом: женихи искали себе невест и наоборот. В то же время могли начать планировать будущую свадьбу;

— среда — Лакомка. Считалось, что в этот день нужно отведать как можно больше вкусностей. Блины пеклись самые разнообразные, а дома собирали всю родню. На ярмарках разыгрывались сцены о теще, которая готовит блины для своего зятя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С четверга начиналась Широкая Масленица:

— четверг — Разгуляй. Люди в этот день начинали гулять с самого утра, а заканчивалось веселье поздно ночью. Развлечения были очень разнообразные: взятие снежного города, кулачные бои, катание с горок и многое другое;

— пятница — Тещины вечерки. Накануне этого дня зять приглашал тещу домой. В пятницу она приходила в гости, обязательно принося угощения к столу;

— суббота — Золовкины посиделки. В этот день молодая невестка принимала у себя гостей. Если золовка еще не вышла замуж, тогда приглашали свободных подруг, в обратном случае приходили женатые пары.

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. Веселье подошло к концу, а после начинается Великий пост, который продлится в 2025 году с 3 марта по 19 апреля. В это время принято мириться с обидчиками и обиженными. Вечером Прощеного воскресенья люди обязательно идут в храм, где проводится особый чин прощения. Важно отметить, что в церковной традиции термин Прощеное воскресенье не используется, название является народным.

Как отметила кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надехина, после гуляний народ стремился на вечернюю молитву в церковь, а затем к родственникам и знакомым, чтобы попросить прощения за «вольные или невольные обиды», дабы войти в Великий пост чистыми и безгрешными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Литургия в церкви в этот день имеет несколько особенностей. Там читается отрывок из Евангелия, где приводятся следующие слова Иисуса Христа: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

На утреннюю литургию священнослужители надевают белые одеяния, а вечером, во время чина прощения, — траурный черный. При этом меняется и убранство храма, ведь служба проходит в темноте. После проповеди игумена священнослужители просят прощения у прихожан и друг у друга, затем верующие делают тоже самое перед клириками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Традиция чина прощения уходит далеко в прошлое. Она берет свое начало в древнем Египте, когда отшельники уходили на 40 дней в пустыню перед Пасхой. При этом они знали, что могут не пережить все уготованные им испытания. Накануне они просили прощение друг у друга за все обиды, и сами отпускали их остальным.

— Всё же термин «Прощеное воскресенье», по мнению историков, скорее всего связан с прощанием-проводами, а прощение-извинение более поздняя традиция. У славян новый год начинался в марте, и масленичное прощание призвано подвести итоги уходящего года, — добавляет Юлия Надехина.

Что можно и нельзя делать на Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье имеет различные обычаи и запреты. Часть из них церковные, а часть — народные и связаны с Масленицей.

— В наших современных праздниках тесно переплелись традиции язычества и христианства. У многих народов на догосударственном этапе развития основным объектом поклонения была природа. До нас языческие верования дошли в виде поговорок, прибауток, сказок и примет, — рассказывает Юлия Надехина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Воскресенье — важнейший день всей Масленицы, именно к нему готовились с понедельника. Люди собирали дрова и ветки для разжигания костра, украшали дома, планировали различные игры и многое другое. По словам собеседницы «Известий», все селяне и горожане участвовали в традиционных забавах: катании на каруселях и тройках лошадей, украшенных бубенцами и разноцветными лентами. Очень много было спортивных состязаний: перетягивание каната, ходьба на ходулях, борьба мешками на бревне, кулачные бои.

Главной составляющей дня является сжигание чучела Масленицы — большой соломенной бабы, которую делали в понедельник и катали с горок, весело встречали и возили на санях. В воскресенье проводились так называемые «похороны». Сжигание Масленицы символизировало прощание с зимой, возрождение мира и приход весны. При этом люди собирались вокруг чучела и веселились.

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В зависимости от региона традиции дня могли отличаться. Так, в некоторых местах люди не сжигали, а хоронили или разбирали чучело на части. Где-то соломенной бабы не было вовсе: наши предки на неделе заготавливали дрова для большого костра, что и называлось сжиганием Масленицы.

Обычай сжигать соломенное чучело сохранился до сих пор. Это делают по всей стране в последний день Масленицы. Однако существует версия, что раньше гуляния проходили в субботу, а воскресенье выделяли на подготовку к Великому посту, проводя день в спокойствии и с семьей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Так как Прощеное воскресенье совпадает с Масленицей, то для него действуют запреты обоих праздников.

Строгих табу на 2 марта нет, однако всё же существуют некоторые ограничения. Например, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе и уборкой по дому. Это запрещается лишь для того, чтобы бытовые дела не отвлекали от праздника и посещения церкви.

А вот ссориться с людьми, наговаривать на них и оскорблять кого-то нельзя. Также в этот день не получится пожениться: венчание в церквях не проводится на протяжении всей Масленицы. Следующий день в 2025 году, когда пара сможет связать себя узами брака — 27 апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Масленицу продолжают отмечать и по сей день, организуя ярмарки, мастер-классы, выступления, а также сжигая чучело. В Москве 2 марта состоится заключительный день фестиваля «Московская Масленица», который проходит на разных площадках города: ВДНХ, Манежная площадь, Тверская площадь и другие. Там можно увидеть выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в конкурсах, попробовать блины, поводить хороводы. Успеть весело провести выходной получится до 21:00 этого воскресенья.

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Важной частью дня становятся извинения. Традиционно начинают со слов «прости меня», а в ответ обычно говорят «Бог простит, и я прощаю!». Однако четких правил нет, попросить прощения разрешается и по-другому. Главное, чтобы извинения были искренними и от души, иначе они не несут никакого смысла и ценности. Просить прощения нужно не только в храме, но и в обычной жизни, через мессенджеры или соцсети. Церковь такой способ не возбраняет, хоть и советует делать это лично.

Как поясняет преподаватель Московского института психологии, психолог в методах КПТ, АКТ Ольга Лыкова, прощение помогает снять груз прошлого, избавиться от боли и обрести внутреннюю свободу. Человеку становится легче, появляются силы двигаться вперед и восстанавливать отношения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Часто складывается ситуация, что просить прощение очень трудно, ведь боль еще жива. В таком случае психолог объясняет, что это действие не обязательно должно вести к примирению.

— Простить — значит снять эмоциональную привязанность к травмирующему событию. Оно не требует взаимодействия с обидчиком и не обязывает к восстановлению отношений. Примирение же — это обоюдный процесс, в котором обе стороны осознают свои ошибки и готовы к возобновлению связи. Таким образом, можно простить человека, но не желать с ним дальнейшего общения, — говорит эксперт.

Она также обращает внимание на то, что прощение не исключает необходимость защищать себя и устанавливать границы, а также не обязывает поддерживать отношения с тем, кто причинил боль. Иногда лучшим решением может быть прощение и прекращение контакта с человеком, если взаимодействие с ним продолжает приносить вред.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Если вы морально не готовы простить человека, стоит так и сказать, объяснить, что не хватает на это силы. Если человек стремится к миру внутри себя, нужно искать силы, чтобы простить.

Прощеное воскресенье: обычаи и приметы 2 марта

Как уже говорилось выше, главной задачей дня является прощение. Люди стараются уладить старые разногласия и забыть обиды. Также значимой традицией является сожжение чучела Масленицы. Из-за того, что на следующий день наступает пост, все недоеденные блины бросали в костер.

— Подготавливая детей к Великому посту, родители, бросая блин в костер, говорили: «Блины, масло, молоко сгорели, их есть теперь нельзя, только поствовать можно», — рассказывает Юлия Надехина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пепел от чучела Масленицы старались разбросать по полю. Считалось, что это принесет богатый урожай.

Были и другие традиции, приметы и поверья дня:

— посещение бани. Считалось, что таким образом можно смыть грехи;

— если на улице ясно и светит яркое солнце, то лето будет жарким, а урожай зерновых обильным;

— снег или дождь в Прощеное воскресенье сулил много грибов;

— убираться со стола не стоило, чтобы семья оставалась в достатке;

— если приготовленные молодой девушкой блины выдались румяными и с ровными краями — ждать ей скорого и счастливого замужества.