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Как правильно ставить свечи в храме: инструкция для верующих

Россиянам объяснили, как правильно ставить свечи в православном храме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У многих храм или церковь ассоциируются в первую очередь с горящими свечами, запахом воска и ладана. Традиция зажигать у икон и святых мощей свечи уходит корнями в ветхозаветные времена, однако не все задумываются о правилах ее соблюдения. О том, как нужно ставить свечи в храме, читайте в материале «Известий».

Почему в храмах зажигают свечи в 2023 году

Традиция зажигать свечи в храмах появилась на заре христианства, когда представители этой религии были вынуждены проводить богослужения ночью или в катакомбах из-за гонений. Изначально она имела скорее утилитарный характер — под землей или в темное время суток источник света был необходим. После того как в IV веке христианство стало государственной религией Римской империи, символический смысл церковных свечей возобладал над практическим.

Упоминания о церковных свечах также можно встретить и в Ветхом Завете. Так, одним из первых повелений Бога пророку Моисею стало создание светильника с семью лампадами, который стал обязательным атрибутом иудейских богослужений.

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С точки зрения символизма свеча — аллегория веры, молитвенного горения при обращении к Богу и света, который принес в мир Сын Божий, показав людям дорогу из мрака в вечную жизнь. В то же время свеча — добровольная жертва Господу и храму, поэтому ее нужно покупать в церковной лавке.

Однако, как отмечают священники, жертва не будет иметь смысла, если она принесена без любви, поэтому не нужно ставить свечу «для галочки». Действия верующего в храме должны сопровождаться искренней молитвой, пусть даже самой простой, составленной своими словами.

Как правильно ставить свечи в храме в 2023 году — общие правила

Свечи, которые верующий хочет поставить, должны быть куплены в свечной лавке, так как там они освящены по всем правилам. Кроме того, деньги с покупки пойдут на содержание прихода. Нельзя зажигать свечи, приобретенные в супермаркетах, хозяйственных магазинах и других не принадлежащих церкви местах. Строгого запрета на то, чтобы поставить свечу из другого храма нет, но всё же лучше приобрести ее там, где верующий собирается молиться.

Ставить свечи нужно до начала службы или после ее завершения, чтобы не мешать молящимся. Зажигать их следует от уже горящих свечей. Также можно воспользоваться лампадкой, но делать это стоит только в том случае, если рядом нет других источников огня. Пользоваться спичками или зажигалкой в храме не рекомендуется.

Чтобы свеча держалась в подсвечнике, нужно слегка оплавить ее не горящий конец и только после этого устанавливать. При наличии свободного места на подсвечнике, желательно ставить свечи ближе к центру, чтобы другим прихожанам не пришлось тянуться через огонь. Во время больших праздников или в выходные дни подсвечники могут быть полностью заняты. В таком случае нужно положить незажженные свечи рядом, не пытаясь впихнуть их к другим и не вынимая чужие. Работники храма зажгут эти свечи позже, и это не будет считаться нарушением ритуала.

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Перед тем как поставить свечу, верующему следует обратиться к Богу, Богородице или другому святому с молитвой, осенить себя крестным знамением и поклониться. Стоять с зажженной свечей в руках можно только во время особых богослужений, например панихиды. В остальное время свечи следует ставить около икон и мощей святых.

Не нужно верить в различные суеверия о том, что свечи нельзя ставить левой рукой, что погасший огонь или упавшая свеча — дурной знак и т.д. Основной смысл зажигания свечи заключается в обращении к Богу и принесении ему добровольной жертвы, не столько материальной, сколько духовной. Поэтому единственным обязательным атрибутом этого ритуала является молитва, всё остальное не влияет на общение человека с Господом.

Также не стоит обижаться на служителей, которые гасят и убирают из подсвечников недогоревшие свечи. Таким образом они освобождают место для других прихожан.

Какие свечи ставить в храме в 2023 году

Чаще всего верующие зажигают два типа свечей: за здравие и упокой души. В первом случае они просят здоровья и благополучия для себя и близких, а во втором — поминают умерших. Однако можно зажечь свечу и по другому поводу, например, во время поиска новой работы, при разладе в семье, для разрешения сложной ситуации и т.д.

Обратиться к Богородице или кому-то из святых можно с любым запросом. Как отмечают священнослужители, у них нет «профессиональной компетенции». Искренняя молитва всегда будет услышана, независимо от того, почему ее произносят.

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Однако существует мнение, что некоторые иконы лучше подходят для определенных ситуаций. Например, икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» помогает в борьбе с алкогольной зависимостью, святые Петр и Феврония покровительствуют семьям, а святая мученица Татьяна — студентам. Но обратиться к ним можно и с другими проблемами.

Где ставить свечи в храме в 2023 году

Свечи за здравие или по другим просьбам ставят рядом с иконами и святыми мощами. Для свечей за упокой есть отдельное место — канун. Это четырехугольный стол с подсвечником и Распятием, который обычно находится в левой части храма. Однако ничего страшного не случится, если помянуть усопшего у другого образа и поставить свечу туда. Главное прочитать молитву (текст молитвы об умерших можно найти около кануна) и перекреститься.

Особого порядка, в котором нужно расставлять свечи, нет. Согласно церковным рекомендациям, в первую очередь следует зажечь свечу у центрального аналоя или почитаемой в храме иконы, затем — около мощей святого, а потом о здравии или упокоении. Но этот порядок можно нарушить, это не будет считаться грехом.

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