Мурашко сообщил о закупке регионами обновленного «Спутника Лайт»

Российские регионы начали закупку обновленной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 26 декабря заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Новый антигенный состав вакцины «Спутник Лайт» — он уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее (вакцину. — Ред.) начали закупать», — сказал министр.

Мурашко также рассказал, что по одному из видов вакцин у производителя возникли сложности технического характера. Сейчас все они преодолены и вакцина вошла в гражданский оборот, добавил он.

Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник Лайт» 11 декабря. В ведомстве объяснили, что обновленная вакцина прошла клинические испытания, показав при этом благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 11 декабря указал на подтвержденную эффективность данной вакцины. Он подчеркнул, что «Спутник Лайт» будет востребован как для россиян, так и для многих международных партнеров.

Позже, 12 декабря, вакцину ввели в гражданский оборот. 13 декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что объем отгрузки обновленной вакцины составил более 135 тыс. доз.