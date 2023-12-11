Гендиректор РФПИ указал на подтвержденную эффективность вакцины «Спутник Лайт»

В настоящее время коронавирус ослаб, но вакцинация по-прежнему рекомендована для наиболее уязвимых категорий граждан, отметил 11 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Многие международные исследования показывают, что «Спутник Лайт» — это одна из наиболее эффективных и безопасных вакцин в мире и, безусловно, он («Спутник Лайт». — Ред.) будет востребован и для некоторых россиян и также для многих наших международных партнеров», — выразил он уверенность.

Ранее в понедельник Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновленную вакцину «Спутник Лайт» . Антигенный состав препарата был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи.

Регистрация позволит производителю ввести вакцину в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.

Ранее, 15 ноября, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания обновленной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса завершились.

В тот же день руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов сказал «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме. По его словам, «Спутник V» продолжает эффективно защищать от смертельных случаев заболевания.