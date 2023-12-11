Минздрав России зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.
«Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи», — отмечается в сообщении министерства.
В ведомстве объяснили, что обновленная вакцина прошла клинические испытания, показав при этом благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов. На данный момент в лабораториях Росздравнадзора завершается государственный контроль качества первых серий препарата.
Регистрация позволит производителю ввести вакцину в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов, добавили в Минздраве.
С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным профилем.
Ранее, 15 ноября, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания обновленной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса завершились.
Кроме того, 15 ноября руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов сказал «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме. При этом, как отметил биолог, «Спутник V» продолжает эффективно защищать от смертельных случаев заболевания.