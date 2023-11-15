Биолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России

В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме. Об этом 15 ноября «Известиям» заявил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

«Традиционно осень и зима — это сезон острых респираторных вирусных инфекций, на этом фоне любые респираторные инфекции «поднимают голову». С другой стороны, появились новые штаммы ковида, устойчивые к иммунитету, выработанному в ответ на вакцины, которые были разработаны против первых штаммов коронавируса», — сказал он.

При этом, как отметил биолог, российская вакцина «Спутник V» продолжает эффективно защищать от смертельных случаев заболевания.

«Есть клеточный иммунитет, от которого вирусу гораздо сложнее спрятаться, и он как раз защищает от тяжелых инфекций <…>. Мы видим рост заболеваемости, но, к счастью, это в основном связано с легким течением заболевания», — объяснил Ризванов.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что специалисты выявили в России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола». Тогда же она отметила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19: за месяц число пациентов увеличилось в два раза.

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.