Началась отгрузка обновленного «Спутника Лайт» в регионы

Регионы РФ получат обновленную вакцину «Спутник Лайт». Объем отгрузки составил более 135 тыс. доз, уточнил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, сообщает телеканал «Известия». Препарат успешно прошел все клинические испытания. 12 декабря вакцину ввели в гражданский оборот.

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