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Юрист допустил ужесточение Блиновской меры пресечения после вечеринки

Юрист Хаминский: Блиновской могут ужесточить меру пресечения после вечеринки
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Блогеру Елене Блиновской могут ужесточить меру пресечения после вечеринки, которую она устроила, находясь под домашним арестом, об этом рассказал «Известиям» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 25 декабря.

«Блогер организовала в своем коттедже VIP-клуб и пригласила множество друзей на предновогоднюю вечеринку. Правда, некоторые друзья и сторонники Елены уже заявили, что если среди гостей не было свидетелей по уголовному делу, то она вроде ничего не нарушила. Но в этом как раз кроется серьезная правовая ошибка, которая может привести Блиновскую в СИЗО», — сообщил Хаминский.

Как отметил руководитель Центра правопорядка, блогер пренебрегла одним из требований домашнего ареста.

«Процитируем ч. 1 ст. 107 УПК РФ: «Домашний арест <...> заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении». Именно это требование блогер и нарушила, пригласив гостей», — подчеркнул он.

Хаминский рассказал, что Блиновскую в ближайшее время может ждать более строгая мера пресечения.

«В соответствии с ч. 14 ст. 97 УПК РФ за нарушение более мягкой меры пресечения следует избрание более строгой. А это уже арест и препровождение в следственный изолятор», — подытожил правозащитник.

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По мнению адвоката Тимура Матвеева, вечеринка во время домашнего ареста не является нарушением, если Блиновская не распространяла видео самостоятельно вопреки запрету на использование интернета. Матвеев добавил, что другим лицам делать подобные публикации не запрещено. По его оценке, суд может изменить блогеру меру пресечения при наличии доказательств нарушения именно с ее стороны.

25 декабря стало известно, что находящаяся под домашним арестом Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, устроила предновогоднюю вечеринку у себя в коттедже. Кадрами с мероприятия поделилась ее подруга Светлана Ефимова в соцсетях. Тогда же адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что она ничего не знает о вечеринке, но не видит в этом ничего противозаконного. По словам Сальниковой, блогеру можно видеться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства. В тот же день стало известно, что правоохранительные органы начали проверку видео с вечеринки. Установлено, что видео является новым. Проверка ведется на предмет того, происходило ли в связи с этим нарушение Блиновской условий ее домашнего ареста.

Блогера Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест. Позже, 24 октября, меру продлили до 26 января 2024 года. Суд также сохранил избранные блогеру запреты и ограничения. Тогда же Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогеру также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Во время расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

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