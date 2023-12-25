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Адвокат оценил законность вечеринки Блиновской во время ее домашнего ареста

Адвокат Матвеев: предновогодняя вечеринка во время домашнего ареста не нарушение
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Участие блогера Елены Блиновской в предновогодней вечеринке во время домашнего ареста не является нарушением, если она не распространяла соответствующее видео самостоятельно вопреки запрету на использование интернета. Об этом 25 декабря заявил «Известиям» адвокат Тимур Матвеев.

О вечеринке Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, стало известно ранее в этот день. Кадрами с мероприятия поделилась в соцсетях ее подруга Светлана Ефимова.

«У нее есть ограничения, которые наложил суд, — в том числе запрет интернет-переписки. Поэтому, если есть ограничения, она была не вправе самостоятельно это делать. Скорее всего, кто-то просто сделал это за нее», — предположил эксперт.

Матвеев добавил, что другим лицам делать подобные публикации не запрещено. По его оценке, суд может изменить блогеру меру пресечения при наличии доказательств нарушения именно с ее стороны.

Адвокат напомнил, что аналогичное ходатайство уже однажды подавалось, однако суд не нашел соответствующих доказательств. По этой причине рано говорить о том, что к Блиновской будут применяться какие-либо меры, заключил он.

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Блиновскую задержали по подозрению в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

Позже, 24 октября, меру продлили до 26 января 2024 года. Суд также сохранил избранные блогеру запреты и ограничения. Тогда же адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогеру также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Во время расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места. По последним данным, сумма претензий налогового органа к блогеру из-за пени и штрафов выросла до 1,4 млрд рублей.

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